THILOGI tăng tần suất tuyến vận tải biển nội địa

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng giữa các vùng kinh tế trên cả nước, THILOGI tiếp tục nâng cao năng lực khai thác các tuyến vận tải biển nội địa, tăng tần suất tàu trên các tuyến trọng điểm và mở rộng năng lực tiếp nhận đơn hàng, góp phần nâng cao hiệu quả vận chuyển cho khách hàng.

Hiện nay, một số tuyến kết nối miền Trung với khu vực phía Bắc và phía Nam được duy trì tần suất 2 chuyến/tuần, giúp doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch giao nhận hàng hóa, rút ngắn thời gian chờ tàu và tối ưu chi phí logistics.

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa liên vùng ngày càng gia tăng, vận tải biển nội địa tiếp tục khẳng định vai trò là phương thức vận chuyển hiệu quả nhờ năng lực chuyên chở lớn, chi phí cạnh tranh và khả năng kết nối các trung tâm sản xuất, công nghiệp, tiêu dùng trên cả nước. Đồng thời, việc đẩy mạnh vận tải biển còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ, hướng đến phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Với định hướng phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp, THILOGI tiếp tục đầu tư và nâng cao năng lực khai thác các tuyến vận tải biển Bắc – Trung – Nam, phục vụ đa dạng nhóm hàng như nguyên vật liệu, hàng công nghiệp, nông sản và các mặt hàng xuất nhập khẩu.

Việc gia tăng tần suất khai thác không chỉ nâng cao năng lực vận chuyển mà còn giúp khách hàng xây dựng kế hoạch logistics linh hoạt hơn, đảm bảo tiến độ sản xuất, kinh doanh và giao nhận hàng hóa.

Bên cạnh vận tải biển, THILOGI cung cấp các giải pháp logistics trọn gói, kết nối vận tải đường bộ, dịch vụ cảng, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ trong chuỗi cung ứng. Mô hình vận tải đa phương thức giúp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác hàng hóa từ điểm nhận đến điểm giao cuối cùng.

Trong thời gian tới, THILOGI sẽ tiếp tục mở rộng nguồn hàng, nâng cao sản lượng khai thác và phát triển các tuyến vận tải biển nội địa theo nhu cầu thị trường. Qua đó góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các vùng kinh tế, mang đến giải pháp vận chuyển hiệu quả và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tối ưu chuỗi cung ứng.