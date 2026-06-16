Thời báo Hoàn cầu: 8 trận động đất liên tiếp ở Thanh Hải - Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thời báo Hoàn cầu: 8 trận động đất liên tiếp ở Thanh Hải - Trung Quốc

Tường Như

(NLĐO) - Động đất 6,3 độ tại tỉnh Thanh Hải - Trung Quốc khiến 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai.

Chiều 16-6, một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra tại xã Hải Tây, tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Quốc, làm rung chuyển vùng cao nguyên thưa dân cư và kích hoạt chiến dịch cứu hộ quy mô lớn của chính quyền.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 06 phút (giờ địa phương), độ sâu chấn tiêu 10 km.

Dữ liệu từ CENC cho thấy trong vòng 40 phút sau trận động đất chính đã xảy ra thêm 7 dư chấn khác, nâng tổng số trận động đất liên tiếp ghi nhận tại Hải Tây lên 8 trận - theo Thời báo Hoàn cầu (Global Times). Các dư chấn có cường độ từ 3,0 đến 4,9 độ, đều ở độ sâu khoảng 10 km.

Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, giới chức địa phương xác nhận đã có 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Công tác thống kê thiệt hại về người và tài sản vẫn đang được tiếp tục.

Động đất 6,3 độ ở Thanh Hải: 1 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Tâm chấn trận động đất 6,3 độ xảy ra tại xã Hải Tây, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) với độ sâu 10 km. Ảnh: EARTHQUAKE.USGS.GOV

Theo Tân Hoa Xã, toàn bộ công nhân đang làm việc tại các mỏ than gần khu vực tâm chấn đã được sơ tán an toàn. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra tình hình tại những khu dân cư và cơ sở hạ tầng xung quanh.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngay lập tức triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường, yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời tăng cường theo dõi và đánh giá nguy cơ xảy ra các dư chấn tiếp theo.

Văn phòng Chỉ huy Quốc gia về cứu trợ động đất cùng Bộ Quản lý Khẩn cấp đã kích hoạt cơ chế ứng phó thảm họa động đất cấp IV và cử đoàn công tác tới Hải Tây để chỉ đạo công tác cứu nạn tại chỗ.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ quốc gia đã điều động 78 xe chuyên dụng, 320 nhân viên cùng 10 chó nghiệp vụ tới khu vực bị ảnh hưởng để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ đã phối hợp chuyển khẩn cấp 10.000 kiện hàng cứu trợ tới tỉnh Thanh Hải.

Số vật tư được điều động gồm lều bạt, giường gấp, chăn, mền, bộ dụng cụ khẩn cấp cho hộ gia đình và đèn chiếu sáng.


Tin liên quan

Động đất mạnh ngoài khơi Cuba, Florida - Mỹ rung lắc theo

Động đất mạnh ngoài khơi Cuba, Florida - Mỹ rung lắc theo

(NLĐO) – Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Cuba, làm rung chuyển nhiều khu vực thuộc Cuba, Mexico và Florida – Mỹ.

Động đất mạnh ở Philippines

Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm rung chuyển miền Nam Philippines hôm 8-6, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

VIDEO: Động đất ở Trung Quốc, nhà cửa đổ sập, đã có người thiệt mạng

(NLĐO) - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra tại Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc vào rạng sáng 18-5.

Trung Quốc động đất tỉnh Thanh Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo