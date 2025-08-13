HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chế độ theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày nào?

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã thông tin về thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách theo Nghị định 178.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa ký văn bản gửi các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày nào? - Ảnh 1.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày 1-9-2025. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ căn cứ Kết luận số 183, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 31-8-2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1-8-2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31-12-2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-8-2025. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 7-8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong số hơn 95.000 người đã có quyết định nghỉ theo Nghị định 178, có khoảng 75.000 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Trong đó, mới chỉ khoảng 42.000 người đã được chi trả thực tế.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương phải "làm nhanh, làm dứt điểm" việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178. Về công tác chi trả chế độ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết các đơn vị, địa phương khi đã có quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thì cần khẩn trương thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách theo đúng quy định để bảo đảm khi đã có quyết định nghỉ thì phải chi trả ngay.

Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, được ban hành ngày 31-12-2024. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178.


