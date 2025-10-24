HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thời điểm vàng để giáo dục nghề nghiệp bứt phá

H.Xuân

Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh Nghị quyết 71 chính là "thời điểm vàng" để các trường nghề bứt phá.

 Tại hội thảo "Tác động của Nghị quyết 71-NQ/TW đối với giáo dục nghề nghiệp" tổ chức ở Trường Cao đẳng Quốc tế TP HCM ngày 23-10, ông Lê Huy Nam - Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh Nghị quyết 71 chính là "thời điểm vàng" để các trường nghề bứt phá.

Theo ông Lê Huy Nam, nghị quyết không chỉ đặt giáo dục vào vị trí trung tâm của phát triển quốc gia mà còn khẳng định giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là trụ cột của nền giáo dục thực học, thực nghiệp, giữ vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

GDNN đang "nâng tầm", chuyển từ đào tạo để có việc làm sang đào tạo để làm chủ nghề nghiệp và sáng tạo ra nghề mới. Tuy nhiên, bên cạnh những đột phá vẫn tồn đọng nhiều thách thức mà GDNN đang phải đối mặt. Cụ thể, sự chênh lệch về chất lượng và năng lực quản trị của các trường nghề; định kiến xã hội về học nghề còn quá lớn khiến việc phân luồng học sinh chưa đạt hiệu quả; liên kết doanh nghiệp chưa bền vững, chủ yếu dừng lại ở mức độ thực tập, thiếu sự tham gia sâu vào thiết kế chương trình và đánh giá đầu ra…

Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều mô hình đào tạo hiệu quả trên thế giới. Ở Đức, mô hình "đào tạo kép" liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên vừa học vừa có lương. Ở Singapore, GDNN được xem là "xương sống của nền kinh tế tri thức", với hệ thống học tập suốt đời và học bổng doanh nghiệp cho sinh viên trường nghề.

Úc và Hàn Quốc thành công nhờ gắn GDNN với chuyển đổi số và đào tạo kỹ năng tương lai. Còn Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện hiệu quả phân luồng các cấp THCS, THPT và học nghề với chính sách học bổng và cơ hội học lên cao rõ ràng.

Những kinh nghiệm đó cho thấy khi có chính sách rõ ràng, trao quyền tự chủ mạnh mẽ, liên kết doanh nghiệp sâu rộng, các cơ sở giáo dục có thể phát huy tối đa lợi thế đào tạo thực hành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

ThS Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế TP HCM, khẳng định chất lượng GDNN không đo bằng tín chỉ đã học mà bằng năng lực làm được, làm tốt và tạo giá trị. Đầu ra phải gắn trực tiếp với vị trí việc làm cụ thể. TS Khổng Hữu Lực, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, cho rằng nếu Việt Nam áp dụng triệt để tinh thần Nghị quyết 71 - nhất là tự chủ, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế - thì chương trình GDNN hoàn toàn có thể tiếp cận chuẩn mực quốc tế, sánh ngang các nước phát triển. Từ trải nghiệm thực tiễn, TS Lực đề xuất một số giải pháp trọng tâm.

Theo TS Lực, trước hết là hoàn thiện khung pháp lý và quản trị. Sớm sửa đổi, bổ sung Luật GDNN và các luật liên quan để bảo đảm quy định rõ quyền tự chủ toàn diện và trách nhiệm giải trình tương ứng. Đồng thời, các trường chủ động tổ chức bộ máy tinh gọn tại các cơ sở, áp dụng mô hình quản trị mới.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong GDNN: Ban hành và triển khai ngay một chiến lược chuyển đổi số ngành GDNN, số hóa các quy trình quản lý, cung cấp phòng học số, phần mềm thực hành trực tuyến cho mọi trường nghề, đồng thời tập huấn nâng cao năng lực công nghệ cho đội ngũ giảng viên.

Thứ ba, tăng cường liên kết nhà trường - doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế "đặt hàng" đào tạo bền vững: doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu thiết kế chương trình, hỗ trợ học phí và thực tập cho sinh viên.

Thứ tư, đầu tư phát triển nguồn nhân lực GDNN. Ưu tiên bố trí kinh phí cho đào tạo ngành nghề mũi nhọn.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong năm học mới

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong năm học mới

(NLĐO) – Nhân ngày khai giảng, các trường trung cấp, cao đẳng, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP HCM cũng thông báo hàng loạt tin vui, đồng thời đề ra những điểm mới trong năm học 2024-2025.

Trải nghiệm nghề nghiệp để chọn nguyện vọng

Thay vì phụ thuộc vào điểm số thi cử và lựa chọn học những ngành theo xu hướng, nhiều học sinh THPT chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm thực tế

Vì sao cần ứng dụng AI trong giáo dục nghề nghiệp?

(NLĐO) - AI không chỉ giúp tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu lớn và cá nhân hóa trải nghiệm học tập mà còn hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp chính xác

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo