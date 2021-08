Ba kịch bản sắp tới

Theo tờ Nikkei Asia, kịch bản đầu tiên là Trung Quốc và Nga can dự sâu hơn vào Afghanistan, từ đó hình thành trật tự mới do hai nước này dẫn đầu ở Trung - Nam Á. Kịch bản thứ hai là 5 quốc gia Trung Á - gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan - sẽ bắt tay nhau tự bảo đảm an ninh khu vực để ngăn chặn ảnh hưởng gia tăng của Nga - Trung. Cuối cùng là sự thống trị của Taliban ở Afghanistan sẽ tạo đà cho các phần tử Hồi giáo cực đoan gây bất ổn toàn khu vực.

Kịch bản thứ 3 được cho là tồi tệ nhất. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh và Moscow chiếm ưu thế trong khu vực cũng không phải là kết quả được các bên liên quan mong muốn.



Theo ông Frederick Starr, chuyên gia về Âu - Á tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ, kịch bản thứ hai nhiều khả năng đem lại ổn định nhất. Chuyên gia này cho rằng các nước Trung Á cũng không muốn bị cuốn vào tầm ảnh hưởng của các cường quốc và đang tích cực đi đầu trong hội nhập kinh tế khu vực.