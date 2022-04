Cách nay vài ngày, Bloomberg dẫn một số nguồn tin cho biết nhiều tập đoàn năng lượng nhà nước của Trung Quốc như Sinopec và PetroChina đang thương lượng với các nhà cung ứng để đặt mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay từ Nga với mức chiết khấu cao.

LNG của Nga đang được bán với mức giá thấp hơn 10% so với LNG từ Trung Á. Do đó, mức giá chiết khấu cao này là lựa chọn hợp lý của Trung Quốc để bổ sung cho các kho chứa, trong bối cảnh giá năng lượng được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng do cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài.