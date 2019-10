Lực lượng khẩn cấp được gọi đến một khu công nghiệp ở thị trấn Grays, Essex, Đông Nam nước Anh vào khoảng 1 giờ 40 phút hôm 23-10 (giờ địa phương). Ba mươi chín người, gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ, được cho là đã chết tại hiện trường.

Tài xế 25 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc, theo cảnh sát Essex. Nghi phạm được truyền thông Anh công bố danh tính nhưng cảnh sát Essex vẫn chưa xác nhận.

Cảnh sát Bắc Ireland đang hỗ trợ điều tra và đột kích 3 ngôi nhà. Bộ Nội vụ Anh, chịu trách nhiệm về an ninh và nhập cư trong nước, cũng sẽ làm việc với cảnh sát Essex và Cơ quan Tội phạm quốc gia (NCA) để tiến hành điều tra.

39 người chết trong xe container đến từ Trung Quốc. Ảnh: ABC News

Chiếc xe container vào Anh từ thị trấn ven biển Zeebrugge của Bỉ. Văn phòng Công tố viên Liên bang Bỉ đang xem xét vụ việc và hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bulgaria tuyên bố chiếc xe mang thương hiệu Scania đăng ký tại Bulgaria thay mặt cho một công ty thuộc sở hữu của một công dân Ireland.

Ông Richard Burnett, Giám đốc điều hành Hiệp hội Vận tải đường bộ Anh, cơ quan phụ trách nhu cầu của các nhà điều hành vận tải đường bộ Anh, cho biết thảm kịch trên làm nổi bật mối nguy hiểm đến từ các băng đảng buôn lậu người.

Ông Burnett nói với đài BBC rằng chiếc xe có thể đã được làm lạnh, có nghĩa là nhiệt độ có thể xuống tới mức -25 độ C. Những kẻ buôn người có xu hướng sử dụng các cảng nhỏ hơn để làm điểm nhập cảnh vào Anh do hoạt động an ninh tại các cảng lớn hơn như cảng Calais của Pháp có an ninh được siết chặt.