Theo truyền thông Mỹ, danh sách này dự kiến được công bố trong ngày 19-1 hoặc sáng ngày 20-1 (giờ địa phương), dự kiến có tên ca sĩ nhạc rap Lil Wayne nhưng có thể không có nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange.

Tuy nhiên, ông Trump quyết định không ân xá trước cho bản thân hoặc người nhà. Bản thân nhà lãnh đạo này vừa bị luận tội ở Hạ viện với cáo buộc kích động nổi dậy sau khi đám đông ủng hộ ông gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6-1.

Theo kênh Fox News, một cuộc họp diễn ra ở Nhà Trắng vào chiều tối ngày 17-1 để bàn về danh sách trên. Theo đó, ca sĩ Lil Wayne, người ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của ông Trump, là một trong những người sẽ được ân xá. Ca sĩ này đang đối mặt án tù do cáo buộc liên quan đến súng vào năm ngoái.

Tổng thống Donald Trump và ca sĩ Lil Wayne Ảnh: Twitter

Trong khi đó, ông Trump vẫn chưa quyết định có ân xá cho cựu cố vấn Steve Bannon hay không. Nhân vật này vào năm ngoái bị buộc tội lừa gạt một nhóm nhà tài trợ trong chiến dịch quyên tiền nhằm xây bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico.

Ông Bannon không nhận tội và đã được cho bảo lãnh tại ngoại để chờ ngày ra tòa, dự kiến vào tháng 5-2021.

Còn theo báo New York Post, hiện chưa rõ ông Trump có ân xá cho ông Edward Snowden hay không. Ông Snowden đang sống ở Nga kể từ khi rò rỉ dữ liệu mật về các chương trình do thám gây tranh cãi của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng gần đây cho biết đang xem xét khả năng ân xá ông Snowden dù từng gọi người này là "kẻ phản bội" vào năm 2014.

Trong danh sách trên dự kiến còn có một số người chịu án tù vì những tội phạm liên quan đến ma túy. Ngoài ra, theo báo The New York Times, ông Trump còn đang xem xét ân xá ông Sheldon Silver, cựu chủ tịch Hạ viện bang New York.

Dù vậy, không có nhiều khả năng nhà lãnh đạo Mỹ cho ông Assange, người đang ở Anh và chống lại nỗ lực dẫn độ đến Mỹ để đối mặt cáo buộc gián điệp, vào danh sách.

Ông Steve Bannon. Ảnh: Daily Mail

Ông Julian Assange. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump đã sử dụng những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ để ân xá một loạt đồng minh thân cận, trong đó có một số người ngồi tù vì cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller



Vào tháng rồi, ông Trump đã ân xá ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của mình. Ông Manafort đã bị kết án tù vì một loạt tội danh như trốn thuế, rửa tiền...

Những người khác được ông Trump ân xá là George Papadopoulos, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử, đồng minh lâu năm Roger Stone, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Flynn, luật sư Alex van der Zwaan...

Một trong những quyết định ân xá gây tranh cãi của ông Trump liên quan đến 4 nhân viên an ninh một công ty tư nhân bị kết tội trong vụ thảm sát 17 dân thường Iraq năm 2007.