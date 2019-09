Phát biểu tại một cuộc thảo luận ở Singapore, ông Jaishankar nhấn mạnh New Delhi hiện vẫn hoài nghi về sự tiếp cận thị trường thiếu công bằng và các chính sách bảo hộ thương mại của Bắc Kinh, những yếu tố được cho là gây ra thâm hụt thương mại lớn giữa 2 nước. Theo trang Bloomberg, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đạt mức 53,6 tỉ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2019.



Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar vừa phàn nàn về chính sách thương mại “một chiều” của Trung Quốc. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Chỉ trích trên đe dọa phủ bóng hơn nữa lên quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đang diễn biến phức tạp liên quan đến việc New Delhi tham gia chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu. Bắc Kinh xem chiến lược này là nhằm cản trở sự gia tăng ảnh hưởng quân sự của họ trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ban đầu có kế hoạch thăm New Delhi trong 2 ngày 9 và 10-9 để gặp gỡ Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval nhưng Bắc Kinh đã hủy cuộc gặp này - theo truyền thông Ấn Độ.

Trước đó, ông Vương đã cam kết sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với Pakistan khi có chuyến thăm Islamabad hôm 8-9. "Dù tình hình trong khu vực có thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn sẽ ủng hộ mạnh mẽ Pakistan trong vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" - ông Vương khẳng định, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh - Islamabad là đồng minh bền vững. Cam kết này đưa ra giữa lúc Pakistan và Ấn Độ đang căng thẳng liên quan đến vùng Kashmir đang tranh chấp.