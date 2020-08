Theo trang Times of India, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar nhận định đây sẽ là dự án hạ tầng lớn nhất ở Maldives một khi nó hoàn tất. Xét về độ dài, những tuyến cầu đường mới có tổng chiều dài lớn gấp ba lần so với cây cầu vượt biển ở Maldives do Trung Quốc xây dựng và khánh thành năm 2018 với giá trị khoảng 200 triệu USD.



Động thái trên là một phần nỗ lực giành lại ảnh hưởng tại khu vực được xem là sân sau của Ấn Độ. Trước đó, Maldives dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Abdulla Yameen đã mượn hàng tỉ USD của Bắc Kinh và thuê công ty Trung Quốc thực hiện các dự án hạ tầng. Điều này làm giấy lên nỗi lo ở Ấn Độ và phương Tây về nguy cơ Trung Quốc đang giăng "bẫy nợ" trong lúc mở rộng ảnh hưởng tại châu Á và những nơi khác.

Một tàu chở dầu Trung Quốc. Các công ty dầu nhà nước Ấn Độ bị cấm thuê tàu chở dầu Trung Quốc để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của họ. Ảnh: REUTERS

Sau khi Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih lên nắm quyền ở Maldives vào tháng 11-2018, Ấn Độ đã tìm cách lấy lại ảnh hưởng ở đảo quốc gồm 340.000 dân và 1.192 hòn đảo này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nếu tính luôn khoản tiền nói trên, New Delhi đã cam kết đầu tư hơn 2 tỉ USD cho Maldives dưới thời Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc hiện căng thẳng theo sau vụ đụng độ chết người tại biên giới tranh chấp hồi tháng 5. Trong động thái trả đũa mới nhất, theo trang Bloomberg, New Delhi đã cấm các công ty dầu nhà nước thuê tàu chở dầu Trung Quốc để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của họ. Bên cạnh đó, các công ty này còn dự định yêu cầu doanh nghiệp đối tác không sử dụng tàu Trung Quốc để vận chuyển dầu đến Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ đã cấm hàng chục ứng dụng di động Trung Quốc trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào sản phẩm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.