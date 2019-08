Chính phủ Ấn Độ hôm 17-8 bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế áp đặt tại một số địa phương ở bang Jammu và Kashmir - phần lãnh thổ do New Delhi kiểm soát tại khu vực Kashmir đang tranh chấp với Pakistan. Theo đài NDTV, một số đường dây điện thoại cố định và kết nối internet di động đã được khôi phục trong lúc lực lượng an ninh và rào chắn vẫn được duy trì ngoài đường phố.



Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại bang Jammu và Kashmir từ ngày 4-8, một ngày trước khi Tổng thống Ram Nath Kovind ký sắc lệnh hủy bỏ điều 370 của Hiến pháp nhằm tăng cường quyền kiểm soát của chính phủ liên bang đối với bang này. Động thái này đã dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của Pakistan trong những ngày qua. Theo yêu cầu của Pakistan và Trung Quốc, tình hình Kashmir lần đầu tiên trong vài thập kỷ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp kín hôm 16-8 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại TP New York - Mỹ. Trung Quốc đã đề xuất Hội đồng Bảo an ra tuyên bố về những gì xảy ra tại bang Jammu và Kashmir nhưng đã xảy ra bất đồng về nội dung tuyên bố này.

Theo một số nhà ngoại giao LHQ, Mỹ, Pháp và Đức không muốn tuyên bố có những câu chữ có thể khiến vấn đề Kashmir vượt ra bên ngoài khuôn khổ các cuộc đàm phán song phương tiềm tàng giữa Ấn Độ và Pakistan trong tương lai. Một số nước khác lo ngại bất kỳ tuyên bố nào lúc này cũng có thể làm tăng căng thẳng hoặc thể hiện thái độ thiên vị đối với Islamabad.

Phát biểu sau cuộc họp, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an tin rằng cả Ấn Độ và Pakistan không nên có hành động đơn phương đe dọa làm tình hình tại Kashmir thêm nghiêm trọng. Cũng theo ông Zhang, Ấn Độ đã vi phạm thỏa thuận với Pakistan về việc duy trì hòa bình tại các khu vực biên giới giữa hai nước bằng cách chỉnh sửa hiến pháp.

Theo Reuters, Đại sứ Ấn Độ tại LHQ Syed Akbaruddin chỉ trích Islamabad can thiệp vào chuyện nội bộ của New Delhi và nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh về tình hình Kashmir không phải là ý kiến của thế giới.

Trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bày tỏ nỗi lo về tình hình Kashmir trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết ông Trump đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng là New Delhi và Islamabad giảm căng thẳng tại khu vực này thông qua "đối thoại song phương". Trước đó, tại cuộc gặp ông Khan hồi tháng 7, ông Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề đề nghị ông giúp làm trung gian hòa giải cho cuộc tranh chấp ở Kashmir. Tuy nhiên, New Delhi đã bác bỏ thông tin này và nhấn mạnh đây là vấn đề chỉ có thể giải quyết song phương với Islamabad.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Pakistan và Mỹ diễn ra một ngày sau khi ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ đọ súng đụng độ qua biên giới ở Kashmir. Pakistan cho biết số người thiệt mạng gồm 3 binh sĩ và 3 thường dân của mình. Islamabad cũng cho rằng phía Ấn Độ có 5 binh sĩ thiệt mạng nhưng thông tin này đã bị New Delhi bác bỏ.

Giữa lúc căng thẳng với nước láng giềng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hôm 16-8 nói bóng gió về chuyện xem xét lại học thuyết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên trong cuộc xung đột với các nước láng giềng. Trong thông điệp viết trên trang Twitter sau khi đi thăm một cơ sở thử vũ khí hạt nhân, ông Singh khẳng định New Delhi hiện vẫn cam kết thực hiện và tuân chủ chặt chẽ học thuyết nhưng nói thêm rằng những gì xảy ra trong tương lai còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.