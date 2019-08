Vụ việc xảy ra tại một quán cà phê nhỏ ở Noisy-le-Grand, ngoại ô Paris vào tối 16-8. Nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Khách hàng được cho là đã mất bình tĩnh vì không hài lòng khi bánh sandwich của anh ta làm chậm, theo báo Le Parisien.

Cảnh sát đã có mặt ngay tại hiện trường ngay khi vụ việc xảy ra vào chiều 16-8. Ảnh: Mirror

Cư dân địa phương bị sốc vì vụ việc với một câu hỏi: Chỉ vì chiếc bánh sandwich mà bị bắn chết sao?

Một phụ nữ 29 tuổi nói với truyền thông Pháp rằng nhà hàng khá yên tĩnh, vừa mới mở vài tháng trước. Một số nguồn tin cho rằng an ninh khu vực này bất ổn do gia tăng việc mua bán ma tuý và nhiều người say xỉn nơi công cộng.

Cảnh sát hiện đã mở cuộc điều tra về vụ giết người và đang săn lùng tay súng đã chạy trốn khỏi hiện trường.