Đài CNN hôm 18-10 đưa tin vụ việc xảy ra trên du thuyền Allure of the Seas của Công ty Royal Caribbean khi nó đến gần Labadee – Haiti hồi đầu tuần này.

Người phụ nữ (giấu tên) trèo lên lan can ban công phòng mình để chụp ảnh "tự sướng", sau đó bị hành khách đi cùng Peter Blosic nhìn thấy và báo cho thuỷ thủ đoàn.

"Khi tôi ở trên ban công phòng mình, tôi nhìn thấy người phụ nữ trèo lên lan can. Nó xảy ra quá nhanh. Không biết ý định của cô ấy là gì nên tôi báo thuỷ thủ đoàn. Nếu tôi không nói gì và cô ấy nhảy xuống biển, điều đó thật kinh khủng" – ông Blosic nói với đài CNN.

Hành khách này còn đăng tải bức ảnh người phụ nữ mặc đồ tắm màu xanh với hai tay che đầu lên mạng xã hội.

Một phụ nữ bị đưa ra khỏi du thuyền và bị công ty quản lý du thuyền này liệt vào “danh sách đen” vĩnh viễn do chụp ảnh “tự sướng” nguy hiểm trên biển. Ảnh: CNN

Lúc du thuyền cập cảng ở Falmouth – Jamaica, thuỷ thủ đoàn bám theo người phụ nữ rồi đưa lên bờ. Một phát ngôn viên của Công ty Royal Caribbean xác nhận: "Đầu tuần này trên Allure of the Seas, một hành khách được được nhìn thấy chụp ảnh liều lĩnh và nguy hiểm bằng cách đứng trên lan can ban công với sự giúp đỡ của người bạn đồng hành. Họ đã bị cấm đi tàu của Royal Caribbean".

Trên trang web chính thức, Royal Caribbean lưu ý hành khách không được "ngồi, đứng, nằm, leo trèo lên bất kỳ lan can bên ngoài, bên trong nào hoặc các hàng rào bảo vệ khác vì lý do an toàn".