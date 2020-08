Tháng trước, chính phủ Anh đảo ngược quyết định cho phép Huawei tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5G của họ. Đây được xem là lời hồi đáp đối với chiến dịch tẩy chay Huawei do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, tình thế tại châu Phi lại khởi sắc cho Huawei.



Theo SCMP, nhà điều hành mạng dữ liệu di động duy nhất Nam Phi – Rain, đã hợp tác với Huawei để cho ra mắt mạng 5G thương mại đầu tiên của họ. Huawei cũng đã hợp tác với công ty viễn thông Nam Phi MTN Group để triển khai 5G ở các thành phố Johannesburg, Cape Town, Bloemfontein và Port Elizabeth.

Xu hướng tương tự dự kiến diễn ra ở Kenya năm nay, sau khi nhà cung cấp viễn thông lớn nhất của họ, Safaricom, đã tiến hành các cuộc thử nghiệm ban đầu đối với công nghệ internet di động mới của Huawei.

Nhiều nước khác, trong đó có Lesotho, Ai Cập, Nigeria, Uganda, Senegal, Morocco, Cộng hòa Congo và Gabon, cũng đã bắt đầu thử nghiệm và đang ở nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng 5G.

Khách hàng xếp hàng bên ngoài một cửa hàng của Huawei ở Nam Phi. Ảnh: Bloomberg

Mỹ đã đưa các sản phẩm của Huawei vào danh sách đen, đồng thời yêu cầu đối tác trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes, gồm Úc, Canada, New Zealand và Anh – tẩy chay Huawei vì những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Dù vậy, Huawei vẫn nhận được sự chào đón nồng ấm tại châu Phi. Năm ngoái, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bóng gió về việc chọn Huawei làm đối tác xây dựng cơ sở hạ tầng 5G, đồng thời chỉ trích chính phủ Mỹ.

"Vì bị vượt mặt nên giờ đây, họ phải trừng phạt công ty đó và sử dụng nó như một quân bài trong cuộc chiến với Trung Quốc. Chúng tôi muốn 5G và chúng tôi biết chúng tôi có thể có được 5G ở đâu" – Tổng thống Ramaphosa nói.

Tại Kenya, Bộ trưởng Thông tin, Truyền thông và Công nghệ Joseph Mucheru khẳng định quốc gia của ông sẽ không bị ảnh hưởng bới quyết định của Washington.

Theo giới chuyên gia, miễn là các nước châu Phi còn gặp thách thức về mặt tài chính, Huawei vẫn sẽ là một nhà cung cấp viễn thông chính cho họ.

Mặc dù bị phương Tây xa lánh, Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) vẫn là nhà cung cấp viễn thông chính cho các nước châu Phi. Ảnh: Bloomberg