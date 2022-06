Tại buổi hội đàm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết trong 4 năm nhiệm kỳ, ông đã thấy được những kết quả và sự thành công trong quan hệ giữa Anh và Việt Nam, đặc biệt là với TP HCM. Ông có lời chúc mừng đến việc Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (phải) tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh

Đại sứ Anh cảm ơn các bệnh viện tên tuổi ở TP HCM đã làm rất nhiều điều cho các công dân Anh mắc Covid-19, nhất là ca bệnh nổi tiếng - phi công người Anh, bệnh nhân số 91. Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford của Vương quốc Anh (OUCRU - cơ sở đặt đại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM) cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với ngành y tế TP HCM trong thời gian qua.

Ông Gareth Ward mong muốn hai nước tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là 2 vấn đề: biến đổi khí hậu và sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự hỗ trợ và chia sẻ nhiệt tình của Vương quốc Anh, trong đó có những liều vắc-xin quý báu trong đại dịch. Về 2 vấn đề mà Đại sứ Gareth Ward đã nêu, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết cả hai đều nằm trong chiến lược của TP HCM, là hai trong các kế hoạch trọng tâm trong giai đoạn phát triển tới.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhận món quà kỷ niệm từ Đại sứ Gareth Ward

Trước hết là Trung tâm tài chính quốc tế, các nhà nghiên cứu đã cho rằng phải cố gắng xây dựng được. Về mặt chủ trương, về mặt nghị quyết, TP HCM có sứ mạng thực hiện điều đó. Ông cho biết TP HCM đã xúc tiến những bước cơ bản và bày tỏ mong muốn ngài đại sứ tiếp tục hỗ trợ hoặc bàn giao cho người kế nhiệm để 2 nước có thể tiếp tục hợp tác tốt trong vấn đề này.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng nói về kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh và chống biến đổi khí hậu và bày tỏ mong muốn thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng rất quan tâm đến việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục, đặc biệt là việc học tiếng Anh và Đại sứ Gareth Ward cho rằng sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, đây sẽ là lĩnh vực được đẩy mạnh hợp tác.

Hai phái đoàn chụp ảnh kỷ niệm sau buổi tiếp kiến

Đại sứ Gareth Ward cũng khẳng định về mặt an ninh và tự do hàng hải, Vương quốc Anh và Việt Nam là 2 nước dựa vào luật pháp quốc tế và vào năm 2018 đã có tàu hải quân Anh đã đến thăm TP HCM, sau đó thăm Hải Phòng, Đà Nẵng và cho biết trong tương lai Vương quốc Anh mong muốn tiếp tục ủng hộ vấn đề quốc phòng và thúc đẩy tự do hàng hải ở Biển Đông.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh cũng ca ngợi ngành du lịch Việt Nam và cho rằng thời gian tới Việt Nam sẽ đón thêm nhiều đoàn du khách từ phương Tây và nước Anh.

Bản thân ông đã có dịp viếng thăm 43 tỉnh thành và kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Việt Nam là chuyến đi đến hang Sơn Đoòng tại Quảng Bình. Ông hứa sẽ tiếp tục quảng bá cho du lịch Việt Nam khi về nước.