Vụ đột kích do đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiều 26-10 nhắm mục tiêu vào thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. Kết quả, hắn cùng "2 người vợ và 3 người con" thiệt mạng sau khi tự sát bằng thuốc nổ.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter ngày 27-10, ông Jahromi viết: "Chẳng phải vấn đề gì lớn. Các người vừa giết tay sai của mình". Đây được cho là phản hồi của Bộ trưởng Thông tin Iran đối với một dòng "tweet" của Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 26-10, nội dung: "Một điều gì đó rất lớn vừa xảy ra!", làm dấy lên suy đoán rằng al-Baghdadi đã chết.

Iran trước đó hỗ trợ Iraq và Syria chống lại IS. Bộ trưởng Ngoại giao Javad Zarif từng mô tả IS "cùng ý thức hệ với phong trào khủng bố al-Qaeda". Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei gọi liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu là "đạo đức giả", đồng thời cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho IS.

Bộ trưởng Thông tin Iran Mohammad-Javad Azari Jahromi. Ảnh: TechRasa

Liên quan đến cái chết của al-Baghdadi, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-10 tỏ ra hoài nghi về khả năng này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh họ "không có thông tin đáng tin cậy về các hoạt động của quân đội Mỹ ở khu vực xuống thang căng thẳng Idlib liên quan đến "cái chết không biết là lần thứ bao nhiêu" của al-Baghdadi".

Tổng thống Trump trước đó khẳng định al-Baghdadi đã tự sát bằng thuốc nổ do bị dồn vào đường cùng trong vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ ở Tây Bắc Syria. Kết quả kiểm tra ADN cũng chỉ ra người thiệt mạng là thủ lĩnh tối cao IS.

Theo một nguồn thạo tin của đài CNN, thi thể al-Baghdadi có thể được thủy táng giống như trùm khủng bố Osama Bin Laden. Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien cho biết thi thể al-Baghdadi sẽ được "xử lý một cách phù hợp".

Năm 2011, thủ lĩnh al-Qaeda Osama Bin Laden bị đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tiêu diệt trong một vụ đột kích ở Pakistan.