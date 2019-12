Bé Lexi Yeo đến từ thị trấn Barkingside, phía Đông TP London, xuống nước cùng 2 con cá heo tại một lễ hội ở TP Cancun - Mexico.



Mẹ của bé - bà Laura-Jane Yeo, 40 tuổi – cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến ​​cảnh 2 con cá heo "kéo xềnh xệch" con gái mình dưới hồ nước.

Những con cá heo hung dữ không ngừng tấn công bé, bất chấp mệnh lệnh từ các huấn luyện viên. Cuối cùng bé Lexi được giải cứu nhưng bị nhiều vết cắt, cắn sâu và bầm tím khủng khiếp.

Bé Lexi Yeo và mẹ. Ảnh: Facebook

Các nhà tổ chức từ công ty Dolphin Discovery (thuộc TUI Group - tập đoàn du lịch số một thế giới với 1600 công ty du lịch, 6 hãng hàng không) đã ép những con cá heo làm việc liên tục trong những môi trường chật hẹp khiến các con vật "nổi cáu" và phản ứng với khách du lịch.

"Hơn nữa chúng là cá heo đực, thuộc giống mũi chai khá bạo lực, lẽ ra không nên có mặt trong các trò trải nghiệm này. Chúng có thể dài tới 3,7 m và có hàm răng sắc nhọn để xé cá và mực" - bà Trevor Spradlin, một chuyên gia người Mỹ về cá heo, nói với tờ New York Times.

Mẹ bé Yeo, một y tá trẻ, than phiền với nhật báo The Sun: "Thật kinh khủng. Tôi nghĩ con bé sẽ chết. Đáng buồn, sau tai nạn bé Lexi thậm chí còn chưa nhận được thiệp, hoa hay gấu bông an ủi của TUI. Họ đã phủi tay với chúng tôi. Điều đáng sợ hơn là những con cá heo này vẫn tiếp tục bơi với khách du lịch".

Công ty nói rằng họ đang xem xét vụ việc.

Ông Nick Stewart, Trưởng phòng Động vật hoang dã tại cơ quan Bảo vệ động vật thế giới, nói với báo Daily Mail: " Đây là một ví dụ bi thảm về phương thức tổ chức các hoạt động vui chơi độc ác này của tập đoàn TUI và tập đoàn Expedia, khiến khách hàng gặp rủi ro".

Cá heo không ăn thịt nạn nhân của mình như cá mập. Ảnh: Dolphin Project

"Cá heo là loài săn mồi ở biển lớn và mạnh mẽ. Thật đáng buồn khi chúng bị nuôi nhốt trong những điều kiện hạn chế và thiếu tính tự nhiên này. Không có gì lạ khi nó gây hại cho người chơi. Cá heo là động vật hoang dã, không phải là trò chơi giải trí" - ông Stewart phân tích.

Người ta không biết chính xác lý do tại sao cá heo tấn công con người bởi chúng không ăn thịt nạn nhân của mình như cá mập.