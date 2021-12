Hôm 3-12, Nam Phi ghi nhận 16.055 ca mắc, tăng từ mức 4.373 ca hôm 30-11. Viện Quốc gia Nam Phi về Các bệnh Truyền nhiễm (NICD) cho hay một số ca mắc biến thể Omicron mới là những người từng mắc Covid-19 trước đó. Số ca mắc mới được ghi nhận hôm 3-12 đã nâng tổng số ca mắc tại Nam Phi lên hơn 3 triệu ca.

Dựa trên dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh hơn Delta, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 3-12 cho hay biến thể Omicron đã được phát hiện ở 38 quốc gia, tăng so với 23 quốc gia hai ngày trước. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy tốc độ lây lan ngày càng tăng, số ca mắc biến thể Omicron được phát hiện ngày càng nhiều".

Người dân lấy mẫu xét nghiệm tại điểm xét nghiệm di động ở New York-Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cho rằng có thể mất hai tuần để chứng kiến tỉ lệ tử vong liên quan đến biến thể Omicron tăng lên trong trường hợp biến thể này gây bệnh nặng.

Chuyên gia này nói: "Thật không may là điều này cần thời gian để kiểm chứng. Chúng tôi cũng nhận thấy điều đó trong các đợt dịch trước. Khi tỉ lệ ca mắc tăng lên, phải mất một hoặc hai tuần để ghi nhận số ca nhập viện và tử vong".

Trong cuộc họp báo hôm 3-12 tại Geneva - Thụy Sĩ, người phát ngôn Christian Lindmeier của WHO cho biết vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào liên quan đến biến thể Omicron. Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho hay: "Biến chủng mới lây lan rất nhanh có thể làm giảm niềm tin. Theo đó, chúng ta có thể thấy sự sụt giảm trong dự báo tháng 10 về tăng trưởng toàn cầu".

Các dự báo gần đây của IMF gây lo ngại rằng vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu và việc phân phối vắc-xin không đồng đều đang làm chậm đà phục hồi, khiến một số quốc gia bị bỏ lại phía sau.

Trong diễn biến mới nhất về biến thể Omicron, số ca mắc biến thể mới đã được ghi nhận thêm tại 6 bang nước Mỹ, gồm New Jersey, Maryland, Missouri, Nebraska, Pennsylvania và Utah. Tại Na Uy, các quan chức cho biết bữa tiệc Giáng sinh của một công ty ở thủ đô Oslo đã gây ra ít nhất 13 ca mắc, khiến nó trở thành đợt bùng phát dịch lớn nhất bên ngoài Nam Phi đến nay. Trong khi đó, Úc đã trở thành quốc gia mới nhất ghi nhận ca mắc biến thể Omicron hôm 3-12.