Truyền thông Đài Loan đưa tin nữ nghị sĩ KMT Chen Yu-chen đeo găng tay, đứng trên bàn và vật lộn với các thành viên DPP tại trụ sở cơ quan lập pháp. Bà này còn cố gắng túm lấy người đứng đầu cơ quan lập pháp Su Tseng-chang nhưng bị cản lại.

Người phụ nữ tới cơ quan lập pháp từ 7 giờ sáng với mái tóc nhuộm màu tím, mặc áo phông trắng, quần jean màu xanh và đeo găng tay màu đen.

Bà Chen với mái tóc nhuộm màu tím, mặc áo phông trắng, quần jean màu xanh và đeo găng tay màu đen. Ảnh: CNA

Nghị sĩ Chiu Yi-ying (áo vàng) cản bà Chen lại. Ảnh: CNA

Khi ông Su chuẩn bị phát biểu lúc 9 giờ sáng ngày 28-9 (giờ địa phương), các thành viên KMT mặc áo phông trắng đã tập hợp và lớn tiếng tuyên bố: "Đài Loan cần vắc-xin".

Họ cũng yêu cầu ông Su xin lỗi và từ chức vì cho phép các phi công chở hàng rút ngắn thời gian cách ly xuống 3 ngày hồi tháng 4, dẫn đến đợt bùng phát Covid-19 từ ngày 11-5.

Các nghị sĩ DPP đã vây quanh ông Su, tạo thành lá chắn giúp quan chức này đi tới bục phát biểu. Tuy nhiên, ẩu đả nhanh chóng xảy ra và trở nên dữ dội. Có lúc, ông Su bị đẩy bật ra khỏi bục. Mặc dù vậy, quan chức này vẫn tiếp tục bài phát biểu song chỉ nói vắn tắt và phải chống lại những bàn tay tìm cách tát vào mặt mình.

Bà Chen cố gắng lao về phía ông Su nhưng bị cản lại. Ảnh: CNA

Bài phát biểu của ông Su ngắn gọn và có nội dung như sau: ""Đài Lan vẫn an toàn. Xã hội vẫn ổn định. Mọi người an tâm. Thành tựu kinh tế bền vững của Đài Loan là do tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người".

Lúc ông Su cố gắng tới bục phát biểu, bà Chen lao tới nhưng bị nữ nghị sĩ Chiu Yi-ying cản lại. Hai người vật lộn cho đến khi ông Su lên bục phát biểu. Bà Chen cố gắng lao tới hai lần nữa song không thành công.