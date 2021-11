Thông tin do một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với Reuters hôm 8-11. Theo đó, một phái đoàn Mỹ do ông Daleep Singh, Phó cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Joe Biden, dẫn đầu đã xác định ít nhất 10 dự án hứa hẹn ở Senegal và Ghana trong các chuyến thăm vào tuần trước.

Nhóm quan chức gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia nhằm tìm kiếm dự án tài trợ trong khuôn khổ sáng kiến ​​Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn (B3W) do nhóm nước G7 phát động vào tháng 6.

Nguồn tin của Reuters cho biết các kế hoạch có thể được hoàn thiện trong cuộc họp của nhóm G7 vào tháng 12. Quan chức này cho biết nỗ lực nói trên kỳ vọng "xác định một số dự án quan trọng có thể khởi động vào đầu năm sau".

Kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Mỹ được đưa ra sau gói giải cứu trị giá 1.900 tỉ USD mà Tổng thống Joe Biden ký đầu tháng 3. Ảnh: The Wall Street Journal

Trước đó, một phái đoàn Mỹ đã đến thăm Ecuador, Panama và Colombia trong chuyến công du vào tháng 9 vừa qua. Một chuyến đi tương tự tới châu Á sẽ được tổ chức trước cuối năm nay, quan chức Mỹ cho biết nhưng chưa đề cập điểm đến cụ thể.



Giới chức Mỹ cho biết sáng kiến B3W của G7 muốn đáp ứng phần nào nhu cầu đầu tư trị giá 40.000 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng mà các nước đang phát triển cần trước năm 2035. Nỗ lực này cung cấp một giải pháp thay thế cho các hoạt động cho vay từ Trung Quốc.

Washington sẽ mang đến các nước đang phát triển "đầy đủ" công cụ tài chính của Mỹ, tập trung vào lĩnh vực khí hậu, y tế, công nghệ kỹ thuật số và bình đẳng giới.

Nhà chức trách Senegal và Ghana đã hoan nghênh các cam kết từ Mỹ. Theo đó, khác với Trung Quốc, Washington không yêu cầu tài sản thế chấp hay tiến hành các thỏa thuận không cho phép tiết lộ giữa các bên.

Theo Reuters, các dự án được thảo luận bao gồm thiết lập một trung tâm sản xuất vắc-xin cho Tây Phi ở Senegal, tăng cường nguồn cung cấp năng lượng tái tạo, thúc đẩy cho vay đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.