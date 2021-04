Lào phong tỏa thủ đô



Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh hôm 21-4 ra lệnh phong tỏa 14 ngày đối với thủ đô Vientiane sau khi các ca nhiễm mới gia tăng, đồng thời yêu cầu các tỉnh xem xét tăng cường các biện pháp phòng ngừa.



Theo thông báo lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 22-4 đến ngày 5-5, chính quyền các cấp ở Lào phải tiếp tục tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như các biện pháp phòng dịch cho bản thân và gia đình.



Hoạt động đi lại giữa thủ đô và các tỉnh của Lào cũng bị cấm trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhân viên làm việc trong các văn phòng chính phủ ở Vientiane phải giảm nhân lực và đảm bảo quy định giãn cách xã hội, ngoại trừ những lực lượng thiết yếu như binh lính và cảnh sát. Các quy định tương tự cũng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư nhân.



Người dân thủ đô bị cấm ra khỏi nhà trừ những trường hợp cấp bách. Hoạt động đi lại giữa thủ đô và các tỉnh cũng bị cấm. Người dân bị cấm tụ tập quá 20 người và biên giới cũng đóng cửa trong 14 ngày. Đến nay Lào ghi nhận khoảng 88 ca nhiễm.



Trong khi đó, tại Ấn Độ, ít nhất 24 bệnh nhân Covid-19 tại bang Maharashtra đã thiệt mạng do cạn kiệt nguồn cung oxy. Các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và những nơi khác cũng đã cảnh báo rằng nguồn cung oxy đang cạn dần do số ca nhiễm tăng vọt. Theo cơ quan y tế bang Haryana, tình hình nghiêm trọng đến mức một số người đã cố cướp một chiếc xe chở các bình oxy, buộc chính quyền phải tăng cường an ninh. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận hơn 15,9 triệu ca nhiễm, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và hơn 184.000 người thiệt mạng do dịch Covid-19.