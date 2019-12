Đối tượng Cong Dinh từng sống tại TP Burnaby, thuộc tỉnh British Columbia, được cho là tiếp tay cho một nhóm tội phạm có tổ chức người gốc Việt hoạt động ở Canada và Mỹ.

Tờ Vancouver Sun cho biết Cong Dinh có thể đã trốn về Việt Nam trước khi bị khởi tố năm 2013 liên quan đến 5 tội danh về rửa tiền và một tội danh về sở hữu tài sản có được nhờ phạm tội.

Cong Dinh, nghi phạm rửa tiền. Ảnh: VANCOUVER SUN

Cảnh sát trưởng Keith Finn nói: "Dinh và nhóm tội phạm có tổ chức người gốc Việt bị tình nghi rửa tiền với giá trị lên đến hàng triệu đô la, có được từ buôn lậu ma túy ở Canada".



Nhóm tội phạm này "bị tình nghi vận chuyển chất gây ảo giác và cần sa xuống phía Nam sang Mỹ và chuyển cocaine lên phía Bắc đến Canada". Nhóm có chân rết tại California, Mexico, Úc, Việt Nam và khắp Canada.

Ông Finn cho biết cảnh sát Canada tiếp tục kiên trì phối hợp cùng những đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời ông bày tỏ hy vọng sẽ bắt được Dinh và đưa đối tượng này về Canada để xét xử.

Cảnh sát hy vọng sẽ bắt được Dinh Cong đưa về Canada xét xử. Ảnh: VANCOUVER SUN

Tờ The Globe and Mail ngày 4-12 đưa tin Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã bắt đầu điều tra băng nhóm tội phạm của Dinh từ năm 2010.



RCMP đang phối hợp với chương trình Be on the Lookout (BOLO) - dự án về những tội phạm bị truy nã ở Canada - phát động chiến dịch thông báo trên mạng, báo in, truyền hình và biển báo nhằm truy nã Dinh.

Giám đốc chương trình Be on the Lookout Maxime Langlois tại cuộc họp báo hôm 3-12. Ảnh: VANCOUVER SUN

Chiến dịch đưa ra số tiền thưởng 50.000 CAD cho ai cung cấp thông tin trước ngày 3-6-2020 giúp nhà chức trách bắt nghi phạm trong băng nhóm rửa tiền trên.



Người cung cấp thông tin có thể ẩn danh và thông báo qua dịch vụ CrimeStoppers ở British Columbia.

Theo trang Straight, năm 2010, một thành viên của nhóm này là Minh Nguyen, cũng 32 tuổi, ở quận Cam, bang California - Mỹ, đã bị bắt và tuyên án 8 năm tù tại Mỹ về tội rửa tiền và buôn bán ma túy.