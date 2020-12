Theo báo The New York Times, Mỹ tháng này ghi nhận mức tăng trung bình 200.000 ca nhiễm/ngày, so với mức tăng trung bình 70.000 ca nhiễm/ngày của hồi tháng 7.

"Chúng ta đang trong đợt lây nhiễm vượt tầm kiểm soát ở nhiều khía cạnh. Chúng ta từng có một đợt lây nhiễm mới vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân và một đợt khác vào đầu mùa hè. Đợt lây nhiễm hiện tại có tỉ lệ lây nhiễm, số ca nhiễm tăng rất mạnh" – ông Fauci cho biết, đồng thời khẳng định làn sóng lây nhiễm hiện tại đã gây ra "một tình huống khó khăn".

"Trong lúc số ca nhiễm tăng mạnh như hiện tại, rất khó để xác định, cách ly và truy dấu hiệu quả" – bác sĩ Fauci giải thích, trước khi cảnh báo tình hình Covid-19 trong tháng tới có thể tồi tệ hơn tháng này rất nhiều.

Với những người đã di chuyển trong mùa lễ cuối năm, ông Fauci khuyên họ tránh tụ tập, tránh đến những nơi đông người để hạn chế rủi ro lây nhiễm.

Theo Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), riêng tháng này, Mỹ ghi nhận 2 kỷ lục về lượng người di chuyển. Vào ngày 23-12, các sân bay Mỹ đón nhận lượng hành khách cao chưa từng thấy, khi gần 1,2 triệu người di chuyển trong dịp lễ cuối năm. Đến ngày 27-12, kỷ lục này bị phá vỡ một lần nữa với gần 1,3 triệu lượt hành khách.



Bác sĩ Anthony Fauci cảnh báo tình hình Covid-19 trong tháng tới có thể tồi tệ hơn tháng này. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thống đốc Colorado Jared Polis hôm 29-12 thông qua mạng xã hội Twitter thông báo bang của ông đã phát hiện một ca nhiễm Covid-19 vì biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được phát hiện lần đầu ở Anh và có khả năng lây nhiễm mạnh hơn nhiều so với thể thông thường. Theo Reuters, đây là ca nhiễm liên quan đến biến thể mới đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ.



Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Joe Biden khẳng định ở thời điểm hiện tại, số người được tiêm vắc-xin Covid-19 ở Mỹ chỉ khoảng 2 triệu người, thấp hơn nhiều so với con số 20 triệu người vào cuối năm mà Tổng thống Donald Trump cam kết. Cũng theo ông Biden, với tốc độ hiện tại, phải mất nhiều năm, không phải nhiều tháng, mới có thể tiêm chủng toàn bộ cư dân Mỹ.

Tổng thống đắc cử Biden đã cam kết tiêm chủng 100 triệu người trong 100 ngày đầu tiên kể từ ngày ông nhậm chức. Để thực hiện cam kết này, theo ông Biden, chiến dịch tiêm chủng phải tăng gấp 5-6 lần tốc độ tiêm chủng hiện tại để đạt mức 1 triệu mũi tiêm/ngày. Điều này đồng nghĩa quốc hội sẽ phải phê duyệt kinh phí bổ sung.