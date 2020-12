Nhiều nước ở châu Á đang có những biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn các đợt bùng phát liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện gần đây ở Anh. Hàn Quốc hôm 28-12 là cái tên mới nhất trong danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ có biến thể này. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận 3 ca đầu tiên nhiễm biến thể mới (đến từ Anh và nhập cảnh hôm 22-12).



Kể từ khi bị phát hiện ở Anh vào tháng 11, biến thể mới này đã lây lan đến hơn 20 quốc gia và Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc. Trước Hàn Quốc, Canada và Na Uy là những cái tên mới có trong danh sách này. Hơn 50 nước đã hạn chế đi lại với Anh để ngăn biến thể mới lây lan. Trong số này, Hàn Quốc ban đầu cấm các chuyến bay thẳng từ Anh cho đến cuối năm nay nhưng sau đó gia hạn lệnh cấm đến ngày 7-1-2021. Ngoài ra, Seoul còn yêu cầu mọi hành khách đến từ Anh hoặc Nam Phi xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường đến nước này.

Theo Reuters, thông tin trên được công bố giữa lúc Hàn Quốc vật lộn với làn sóng thứ 3 của dịch Covid-19. Số ca mới hằng ngày đã vài lần tăng lên hơn 1.000 trong tháng này bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn được thực thi. Các quan chức nước này hiện đẩy mạnh nỗ lực sớm tiến hành chương trình tiêm chủng Covid-19 toàn quốc.

Khung cảnh tại sân bay quốc tế Tokyo ở Nhật Bản hôm 28-12 Ảnh: REUTERS

Theo kế hoạch ban đầu, việc tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ bắt đầu vào quý I/2021, chậm hơn đáng kể so với Mỹ hoặc Liên minh châu Âu. Dù vậy, kế hoạch này đang đối mặt làn sóng chỉ trích trong nước, buộc Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc thông báo rút ngắn thời gian cần thiết để phê duyệt vắc-xin và phương pháp điều trị Covid-19 từ 180 ngày xuống còn 40 ngày. Ngoài ra, quy trình phê duyệt việc phân phối và bán vắc-xin sẽ được rút ngắn còn khoảng 20 ngày, thay vì vài tháng như thông thường. Trong nỗ lực trấn an người dân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 28-12 cho biết các nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ bắt đầu được tiêm chủng vào tháng 2-2021, đồng thời kế hoạch tiêm chủng rộng rãi cho công chúng cũng được đẩy nhanh.

Cũng trong ngày 28-12, lệnh cấm người nước ngoài không cư trú nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực tại Nhật Bản trong nỗ lực ngăn sự lây lan của biến thể mới. Ngoài ra, Tokyo còn siết chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Nhật Bản và người nước ngoài sống lâu dài tại Nhật khi họ trở về nước từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có ca nhiễm biến thể mới. Cụ thể, họ phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành về nước và phải tiến hành xét nghiệm ngay khi đến Nhật. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh các biện pháp cứng rắn trên được thực thi nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới, từ đó bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân. Theo hãng tin Jiji, nước này đã ghi nhận 8 ca nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2, trong đó ca mới nhất được xác nhận hôm 27-12.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh không phải là nỗi lo duy nhất lúc này. Tại Nam Phi, số ca Covid-19 đã vượt mốc 1 triệu hôm 27-12 trong bối cảnh một biến thể mới, gọi là 501.V2 và được cho là lây nhanh hơn chủng gốc, đang hoành hành nghiêm trọng. Nhiều quốc gia đã hủy các chuyến bay đến Nam Phi và cấm công dân nước này nhập cảnh kể từ khi thông tin về biến thể 501.V2 được công bố.