EU không dễ giảm phụ thuộc khí đốt Nga

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến nhất trí giảm dần sự phụ thuộc của EU vào khí đốt, dầu và than nhập khẩu từ Nga tại cuộc họp ở Pháp trong 2 ngày 10 và 11-3. Đây được xem là bước ngoặt trong chính sách của EU đối với Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) gần đây cũng đưa ra lộ trình giúp EU đạt mục tiêu nói trên. Lộ trình này gồm các biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu, tăng tốc chuyển sang năng lượng tái tạo và tập trung cải thiện hiệu quả năng lượng. "Việc Nga sử dụng các nguồn khí đốt tự nhiên của mình như một vũ khí kinh tế và chính trị cho thấy châu Âu cần phải nhanh chóng hành động để sẵn sàng đối mặt với tình trạng bất ổn lớn về nguồn cung khí đốt của Nga vào mùa đông tới" - Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng không dễ để EU nhanh chóng loại bỏ nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga bởi 2 lý do: sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung này và cam kết hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ngay cả IEA cũng thừa nhận lộ trình trên có thể chỉ giúp EU giảm 1/3 lượng khí đốt tự nhiên mua của Nga trong vòng một năm trong lúc vẫn tuân thủ Thỏa thuận Xanh châu Âu (EGD) - một thỏa thuận nhằm cắt giảm ít nhất 55% lượng phát thải ròng khí nhà kính vào năm 2030 so với năm 1990. Theo IEA, hiện EU nhập khẩu 155 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga trong năm 2021, chiếm 45% lượng khí đốt nhập khẩu của khu vực này. Việc chuyển từ đốt khí tự nhiên sang đốt than là một giải pháp khả thi nhanh chóng về mặt kỹ thuật nhưng sẽ không giúp EU đạt được các mục tiêu khí hậu đề ra.

Xuân Mai