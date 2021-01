Vào ngày 11-1, Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối quyết định trên vì cho rằng các nhà lập pháp mới là người đặt ra các quy tắc quản lý quyền tự do ngôn luận chứ không phải các công ty công nghệ tư nhân.



"Thủ tướng cho rằng việc khóa tài khoản của một tổng thống đương nhiệm là có vấn đề. Các quyền như tự do ngôn luận có thể bị can thiệp, nhưng theo luật và trong khuôn khổ do cơ quan lập pháp xác định, không phải theo quyết định của 1 công ty" - phát ngôn viên của bà Merkel nói tại 1 cuộc họp báo ở thủ đô Berlin.

Quan điểm của bà Merkel nhận được sự đồng tình của Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. Ông Le Maire nói nhà nước chịu trách nhiệm đặt ra luật lệ, không phải các "công ty đầu sỏ về kỹ thuật số" và gọi các công ty này là "một trong những mối đe dọa" với nền dân chủ.

Nhiều lãnh đạo châu Âu bất ngờ ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong vụ việc ông bị các mạng xã hội lớn khóa tài khoản. Ảnh: Twitter

Châu Âu đang tăng cường đẩy lùi sức ảnh hưởng ngày càng tăng của các công ty công nghệ lớn bằng cách thiết lập các quy định để cho phép khối này chia tách các nền tảng mạng xã hội nếu họ không tuân thủ quy định.

Trong một diễn biến khác, một cuộc biểu tình được lên kế hoạch từ trước đã diễn ra bên ngoài trụ sở của Twitter tại TP San Francisco vào ngày 11-1 để phản đối lệnh cấm của mạng xã hội này với ông Trump.

Trước đó, các thông điệp được đăng trên diễn đàn cực hữu nổi tiếng TheDonald.win đã kêu gọi những người ủng hộ ông Trump tập hợp bên ngoài văn phòng của Twitter. Cơ quan chức năng đã triển khai hàng chục cảnh sát và lập hàng rào an ninh nhưng chỉ có 1 số người biểu tình và phản đối biểu tình xuất hiện.

Vào cùng ngày, giám đốc hoạt động của Facebook Sheryl Sandberg cho biết mạng xã hội lớn nhất thế giới không có kế hoạch dỡ bỏ lệnh chặn tài khoản của Tổng thống Trump. Tại hội nghị Reuters Next, bà Sandberg cho biết bà rất vui vì Facebook đã đóng băng tài khoản của ông Trump.

Động thái này diễn ra khi các gã khổng lồ công nghệ tranh nhau hạn chế những tuyên bố vô căn cứ của ông Trump về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong bối cảnh bạo loạn ở Washington vào tuần trước.