Ngày 27-4, báo The New York Post đưa tin vụ tai nạn máy bay của hãng EgyptAir (Ai Cập) năm 2016 là do đám cháy bắt nguồn từ xì gà của phi công. Theo cuộc điều tra của các chuyên gia hàng không Pháp, phi công chuyến bay xấu số MS804 đã đốt một điếu xì gà trong buồng lái, khiến oxy rò rỉ từ mặt nạ dưỡng khí bắt lửa.



Báo cáo điều tra dài 134 trang được gửi tới Tòa phúc thẩm ở thủ đô Paris - Pháp hồi tháng trước và được nhiều tờ báo đăng tải ngày 27-4. Báo cáo lưu ý các phi công Ai Cập thường xuyên hút thuốc trong buồng lái máy bay và việc này không bị hãng EgyptAir cấm vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, theo tờ The Independent.

Báo Corriere della Sera (Ý) thậm chí tuyên bố micro trên mặt nạ dưỡng khí "ghi lại được âm thanh hút thuốc".

Phi công Ali Ali Shoukair được cho là hút xì gà khiến hỏa hoạn bùng lên. Ảnh: Facebook

Chiếc Airbus A320 bị rơi xuống phía Đông biển Địa Trung Hải. Ảnh: CGTN

Chiếc Airbus A320 bị rơi xuống phía Đông biển Địa Trung Hải khi đang trên đường từ Paris - Pháp đến Cairo - Ai Cập vào tháng 5-2016. Hiện trường vụ tai nạn nằm gần đảo Crete. Máy bay mất liên lạc lúc ở độ cao khoảng 11.000 m. Lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy hộp đen ở vùng nước sâu gần Hy Lạp.

Trong số 66 người thiệt mạng có 40 người Ai Cập, 15 người Pháp, 2 người Iraq, 2 người Canada và 7 người lần lượt từ Algeria, Bỉ, Anh, Chad, Bồ Đào Nha, Ả Rập Saudi và Sudan.

Máy bay được đưa vào phục vụ năm 2003, tương đối mới nếu so với thời gian hoạt động dự kiến từ 30-40 năm.

Chính quyền Ai Cập cho biết vào thời điểm đó rằng chiếc Airbus A320 bị rơi "trong một cuộc tấn công khủng bố" nhưng không có nhóm nào nhận trách nhiệm.