Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 13-8 đưa ra thông báo nói trên chỉ vài phút sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã điện đàm với các quan chức thương mại Mỹ. Hai bên nhất trí sẽ điện đàm tiếp theo trong 2 tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer . Ảnh: Xinhua

Các mặt hàng được hoãn áp thuế 10% đến ngày 15-12, gồm máy vi tính, máy chơi game, một số loại đồ chơi nhất định, màn hình máy tính, một số mặt hàng giày dép và quần áo, theo USTR.

Ngoài ra, một nhóm sản phẩm khác cũng sẽ được loại khỏi danh sách các mặt hàng bị áp thuế bổ sung 10% do các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác.

Các nhà đầu tư công nghệ hoan nghênh tin tức nói trên trong khi cổ phiếu của Apple (AAPL.O) có dấu hiệu tăng hơn 5% và chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-8 thông báo áp thuế nhập khẩu 10% lên khoảng 300 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1-9. Ông Trump đổ lỗi Trung Quốc không tuân thủ cam kết mua thêm nông sản Mỹ.

Động thái mới của chính quyền ông Trump cùng với cuộc điện đàm từ phía Trung Quốc cho thấy ông Trump có thể sẵn sàng thỏa hiệp.