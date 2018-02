Choáng ngợp với các tuyệt tác nhiếp ảnh xuất sắc nhất thế giới

19/02/2018 18:18

Giải thưởng đã chọn ra và trao giải cho những bức ảnh ấn tượng mang các thông điệp mạnh mẽ, từ ảnh chụp người tị nạn ở Địa Trung Hải đến tuyệt tác trang điểm/make-up và ảnh chụp côn trùng sắc sảo.



Trong số các nhiếp ảnh gia gửi tác phẩm dự thi, năm nay, các nhiếp ảnh gia đến từ Vương quốc Liên hiệp Anh để lại dấu ấn đậm nét hơn cả, đặc biệt là với những bức ảnh động vật.

Nhiếp ảnh gia người Scotland Lenny Smith đã chiến thắng chuyên mục ảnh Thiên nhiên hoang dã với ảnh chụp một con chồn thông trong khoảnh khắc vài giây trước khi nó giết chết một con chuột ở công viên quốc gia Cairngorms.

Ảnh giải Nhất chuyên mục Thiên Nhiên hoang dã

Nhiếp ảnh gia đến từ Morayshire chia sẻ: "Dù vốn chuyên về ảnh cưới nhưng tôi cũng đam mê chụp ảnh thiên nhiên hoang dã. Tôi đã cố gắng chụp ảnh chồn thông nhiều năm nay nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ chụp được một bức đẹp thế này. Tư thế của con chồn, ánh sáng và con chuột đều cộng hưởng trong ngày đẹp trời ấy để tạo nên hiệu ứng tôi mong muốn".

Kuttub Uddin đến từ West Sussex chiến thắng chuyên mục ảnh Cận cảnh và Phóng đại với ảnh chụp siêu cận cảnh một con kiến lê dương Malaysia trông mạnh mẽ và đáng sợ.

Ảnh đoạt giải Nhất chuyên mục Cận cảnh và Phóng đại của Kuttub Uddin, trong ảnh là một con kiến lê dương Malaysia

Terry Donnelly, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thể thao, PR và kiến trúc đến từ Liverpool chiến thắng chuyên mục Tự nhiên với ảnh chụp một con cú lợn đang lùng sục ở một cánh đồng tìm mồi từ trên cao.

Ảnh chụp chú cú lợn này đã chiến thắng chuyên mục ảnh Tự nhiên.

Anh Donnelly cho biết: "Ảnh con cú này được tôi chụp trên một nông trại gần nơi tôi sống trong lúc đang thử nghiệm tính năng của chiếc máy ảnh Sony A9 mới mua. Cú là những con vật tuyệt đẹp khi đang bay. Chúng bao quát và tiếp cận mặt đất rất nhanh mà cũng rất nghệ thuật nên bạn cũng phải nhanh tay chụp mới ghi lại được".

Anh Donnelly cũng về nhì ở chuyên mục ảnh thể thao với bức ảnh một vận động viên ngã mô-tô trong cuộc đua mô-tô ở Outlon Park, Cheshire. Anh kể rằng tay đua này khi đó đã mất kiểm soát và văng khỏi chiếc mô-tô của mình nhưng rất may không bị thương và đã nhanh chóng đứng lên đi khỏi nơi bị ngã. Anh cho rằng đây là bằng chứng về sự an toàn trong thiết kế đường đua của các cuộc đua mô-tô tại Anh.

Ảnh đoạt giải Nhì chuyên mục Thể thao ghi lại một tai nạn trên đường đua mô-tô

Bên cạnh các nhiếp ảnh gia đến từ Vương quốc Liên Hiệp Anh, các nhiếp ảnh gia châu Âu và châu Á khác cũng có dấu ấn của riêng mình.

Ở chuyên mục ảnh Phong cảnh, Chan Onn Fong thắng giải với ảnh một túp lều của ngư dân ở eo biển Malacca (Malaysia). Nhiếp ảnh gia 73 tuổi đến từ Kuala Lumpur cho biết: "Đó là một buổi trưa ở thị trấn Port Dickson nằm dọc eo biển Malacca trên bán đảo Malaysia. Hôm đó trời rất nóng và gió mạnh, báo hiệu sắp có bão. Túp lều đó vốn là nơi nghỉ ngơi của ngư dân nhưng trong ảnh thì trông như những đám mây đang muốn chui vào lều tránh bão".

Ảnh giải Nhất chuyên mục ảnh Phong cảnh. Trong ảnh là một túp lều của ngư dân eo biển Malacca, Malaysia.

Nhiếp ảnh gia Kitty Cohen đến từ Ý chiến thắng chuyên mục ảnh Du lịch với ảnh chụp từ tầng 32 một khách sạn ở New York. Tác giả bức ảnh chia sẻ: "Tôi cố chụp ảnh thành phố New York đang thức giấc lúc Mặt Trời mọc với những chiếc taxi màu vàng và xe tải giao hàng chạy quanh nhà thờ St Patrick. Ảnh được chụp tháng 8-2017 vào khoảng từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng từ tầng 32 khách sạn Lotte New York Palace."

Bức ảnh đoạt giải Nhất chuyên mục ảnh Du lịch chụp lại cảnh từ một khách sạn 32 tầng ở New York lúc bình minh

Ở chuyên mục ảnh Trắng đen, ảnh chụp cận cảnh một con đại bàng đã mang về cho nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Bjorn Stuedal giải Nhì. Nhiếp ảnh gia 51 tuổi cho biết ảnh được chụp ở Dalen, Telemark, Na Uy. Ông thường dành thời gian chụp ảnh đại bàng ở đây. Na Uy có khoảng 2.000 loài chim lớn khác nhau, trong đó Telemark là một trong những nơi chụp ảnh đại bàng lý tưởng nhất".

Ảnh chụp chú đại bàng đoạt giải Nhì chuyên mục ảnh Trắng đen

Cũng là ảnh trắng đen nhưng bức ảnh chụp một con bò tót đang húc một người đàn ông xuống biển đã mang về cho nhiếp ảnh gia Jaime Mezquaida người Tây Ban Nha giải nhì ở chuyên mục ảnh Sự kiện.

Lễ hội bò tót trên biển trong bức ảnh đoạt giải Nhì chuyên mục ảnh Sự kiện.

Jaime, nhiếp ảnh gia trẻ 36 tuổi đến từ Valencia chia sẻ: "Đây là lễ hội bò tót trên biển ở địa phương chúng tôi vào tháng 7 hằng năm. Đấu trường của hội hình vuông và có một cạnh là bờ biển. Khi những chú bò vào đấu trường, những người tham gia sẽ dụ cho những chú bò đuổi theo họ và nếu chú bò chạy về phía cạnh bờ biển, người chơi có thể nhảy xuống biển để tránh chú bò. Do trời nóng nên cũng có trường hợp chú bò nhảy thẳng xuống biển và nếu thế thì sẽ được các nhân viên đi xuồng gần đó hỗ trợ đưa lên bờ bằng dây thừng".

"Trò chơi chỉ để mọi người cùng vui thôi. Ai trên 16 tuổi cũng có thể tham gia và họ không làm hại những chú bò. Trong tấm ảnh này của tôi, người đàn ông sau đó vẫn ổn và không ai bị thương cả".

Ở chuyên mục ảnh Truyền thông và tư liệu, Nhiếp ảnh gia Ross Grieve đến từ New Zealand đoạt giải nhì với ảnh một người đàn ông đạo Hồi đi bộ trên đường Brick Lane ở phía Đông London.



Ảnh chụp một người đàn ông đạo Hồi trên đường Brick Lane ở London đoạt giải Nhì chuyên mục ảnh Truyền thông và Tư liệu

Cũng trong chuyên mục ảnh Truyền thông Tư liệu, dù chỉ đoạt giải Ba nhưng bức ảnh chụp những người tị nạn bơi trên biển Địa Trung Hải chờ được cứu hộ của Darrin Zammit Lupi là một trong những tác phẩm ấn tượng và mang thông điệp mạnh mẽ nhất.

Darrin, nhiếp ảnh gia 49 tuổi đến từ Malta đã dành 3 ngày lênh đênh trên tàu cứu hộ Phoenix để chụp và ghi hình công việc cứu người tị nạn của đội cứu hộ trên tàu.

Bức ảnh chụp người tị nạn trên biển Địa Trung Hải của nhiếp ảnh gia Darrin mang tính thời sự cao và thông điệp mạnh mẽ dù chỉ đoạt gải Ba

Anh kể lại: "Chúng tôi đã cứu hàng nghìn người, đã đếm thi thể những người tử nạn, giữ ấm cho những người đang lạnh run và cố gắng để vùng biển không biến thành nghĩa trang. Trong bức ảnh này, một nhóm di dân được cung cấp áo phao đang xếp hàng chờ được chuyển lên tàu cứu hộ. Đột nhiên một trong bọn họ ngã xuống biển và lôi 10 người khác ngã theo. Qua ống kính của tôi, tôi thấy 2 người đang sắp chìm và một trong số họ cố vươn tay về phía tôi, cách tôi khoảng 4m. Sau đó nhân viên cứu hộ đã nhảy xuống cứu cả 2 người. Tôi cũng đặt máy ảnh xuống và giúp kéo một số người lên tàu".

Ở hạng mục ảnh Quảng cáo và thương mại, bức ảnh chụp nữ người mẫu này đã mang về giải Nhì cho nhiếp ảnh gia người Mỹ Erich Caparas.

Tác phẩm đoạt giải Nhì hạng mục ảnh Quảng cáo và Thương mại





N. Thương (theo Daily Mail)