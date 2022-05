"Chúng tôi đã loại bỏ 206 viên sỏi thận cho bệnh nhân 56 tuổi bằng phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (phẫu thuật lỗ khóa)", TS-BS Veeramalla Ramalakshmaiah của Bệnh viện Toàn cầu Aware Gleneagles xác nhận.

"Cả rổ" viên sỏi thận chỉ được phát khi bệnh nhân đau dữ dội ở bên trái dạ dày suốt 6 tháng trời. Tình trạng nghiêm trọng tới mức bệnh nhân không thể thực hiện công việc thường ngày và càng trầm trọng hơn khi mùa hè đến gần, nhiệt độ tăng cao.

"Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ và kết quả chúng tôi đã lấy được 206 viên sỏi bên thận trái của bệnh nhân", TS-BS Poola Naveen Kumar, Chuyên gia tư vấn cao cấp về tiết niệu tại Bệnh viện Toàn cầu Aware Gleneagles, cho biết - "Sau phẫu thuật bệnh nhân hiện đã hồi phục và dự kiến được xuất viện vào đầu tuần tới (23-5)".

Tất cả có 206 viên sỏi trong thận trái của một bệnh nhân 56 tuổi ở Ấn Độ. Ảnh: Bệnh viện Toàn cầu Aware Gleneagles

Giải thích lý do tại sao cơn đau trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè, bác sĩ Kumar nói: "Thời tiết nắng nóng, oi bức làm tăng cơn đau do sỏi thận vì lúc này cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, gây mất nước nhiều hơn. Do đó, thận cũng phải làm việc nhiều hơn để giữ nước khiến cơn đau vì thế tăng lên".

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu và đào chất thải chất độc ra ngoài, đồng thời duy trì huyết áp của một người.

Theo ước tính, có khoảng 10% số người trên thế giới phải phẫu thuật sỏi thận một lần trong đời.

"Trên toàn cầu, các trường hợp sỏi thận phổ biến vào mùa hè hơn là mùa đông" - tiến sĩ Kumar lưu ý thêm.

Kỷ lục về số lượng viên sỏi trong thận của một người được ghi nhận là 172.155 viên. Đây là số viên sỏi được lấy từ thận trái của một người đàn ông ở bang Maharashtra - Ấn Độ vào năm 2010.