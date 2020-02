Giải đua ngựa mang tên The Saudi Cup sẵn sàng khởi tranh ở thủ đô Riyadh vào ngày 29-2, do The Jockey Club tổ chức. Sự kiện này diễn ra tại trường đua King Abdulaziz với đường chạy khoảng 1,8 km, dự kiến ​​thu hút ít nhất 10.000 khán giả.

Người giành chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 10 triệu USD, còn vị trí thứ hai là 3,5 triệu USD. Thậm chí người về vị trí thứ 10 cũng được trao thưởng.



The Saudi Cup cũng bao gồm 7 cuộc đua khác trên mặt đất và sân cỏ với giải thưởng trị giá 9,2 triệu USD. Mục đích Ả Rập Saudi tổ chức giải đua ngựa này là để khuyến khích mọi người theo dõi các môn thể thao trong nước cũng như mở ra ngành công nghiệp dành cho ngựa và kết nối với cộng đồng quốc tế nhằm tạo dấu ấn trên đường đua toàn cầu.



Hai công ty InstoneAir và Luck Greayer (LG) Bloodstock Shipping đã bắt tay hợp tác để ủng hộ giải đua ngựa lớn nhất thế giới. Cụ thể, InstoneAir thuê máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Kalitta Air chở những người tham dự cuộc thi từ Los Angeles và Fort Lauderdale (Mỹ) đến Ả Rập Saudi.

Ngựa đua được vận chuyển tới Ả Rập Saudi. Ảnh: Air Cargo News

Những con ngựa đua ưu tú từ London Stansted, Shannon, Liege, Dubai và Hồng Kông cũng được vận chuyển tới thủ đô Riyadh để sẵn sàng cho cuộc đua vào ngày 29-2.



Sau giải The Saudi Cup ở Ả Rập Saudi, InstoneAir sẽ đưa một số ngựa tới tham dự The Dubai World Cup vào cuối tháng 3.



"Chúng tôi vô cùng tự hào khi được hợp tác với LG Bloodstock, Saudia Cargo và Arabian Horse Flights, những đối tác của chúng tôi ở Ả Rập Saudi, để đảm bảo thành công của giải The Saudi Cup đầu tiên" - Giám đốc điều hành InstoneAir Jeremy Instone nói với Air Cargo News.

Trong những năm gần đây, Ả Rập Saudi đầu tư rất nhiều vào các sự kiện thể thao, qua đó thúc đẩy quyền lực mềm giúp thể hiện hình ảnh đất nước ôn hòa hơn.