Đài RT đưa tin người sáng lập trang web WikiLeaks đang đối mặt với cáo buộc gián điệp ở Mỹ và có thể bị phạt tù chung thân. Ông Assange có thể kháng cáo phán quyết ngày 20-4 nói trên.

Một phán quyết trước đó đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ ông Assange sang Mỹ - do chính quyền Washington đưa ra - với lý do sức khoẻ tinh thần của ông không tốt và điều kiện khắc nghiệt trong các nhà tù an ninh cao của Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cần phải phê duyệt lệnh dẫn độ trước khi nó được thực hiện. Tổng biên tập trang web WikiLeaks Kristinn Hrafnsson cho rằng toà án của Anh đã ra "bản án tử hình" đối với ông Assange bằng phán quyết trên.



Ông Assange đang đối mặt với bản án 175 năm tù giam về cáo buộc gián điệp trong bản cáo trạng của Mỹ.

Ông Julian Assange. Ảnh: Sky News

Nhóm pháp lý bảo vệ ông Assange tuyên bố họ sẽ tìm cơ hội kháng cáo lại lệnh tòa. Các luật sư nói rằng họ có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao ngay cả khi Bộ trưởng Patel cho phép dẫn độ.



Ông Assange nổi tiếng với việc công bố các tài liệu mật bị rò rỉ và phơi bày những bí mật đen tối của nhiều chính phủ. Ông bị nhà chức trách Anh giam giữ từ tháng 4-2019 tại nhà tù Belmarsh an ninh cao - vốn được mệnh danh là “Guantanamo của Anh” vì là nơi chứa những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở nước này.

Trước đó, ông Assange trú ngụ trong Đại sứ quán Ecuador tại London 7 năm cho đến khi chính phủ mới ở Quito thu hồi quyền tị nạn của ông. Trong quãng thời gian đó, Mỹ đề nghị Anh cho dẫn độ ông Assange.



Vào ngày 23-3 năm nay, ông Assange kết hôn với bà Stella Moris. Buổi lễ được tiến hành bên trong nhà tù và chỉ có một nhóm người được phép tham dự.