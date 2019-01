"Cơn ác mộng" Nga ám Tổng thống Trump

14/01/2019 07:00

Tổng thống Donald Trump đã bác cáo buộc "bắt tay" với Nga và dọa sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới.



Nhiệm kỳ rối ren

Trong khi không khí ảm đạm đang bao trùm chính trường Mỹ vì chính phủ của Tổng thống Donald Trump bị đóng cửa một phần đã kéo dài tới hơn 3 tuần, những chuyện lùm xùm xoay quanh mối quan hệ giữa ông chủ Nhà Trắng và Nga bất ngờ bị khơi dậy hồi cuối tuần rồi, với những chi tiết mới gây chấn động.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại kéo dài 20 phút với kênh Fox News (Mỹ) hôm 13-1, ông Trump gọi bài báo "bom tấn" của The New York Times là "sự xúc phạm". Một ngày trước đó, tờ báo uy tín này đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra về việc liệu Tổng thống Trump có đang làm việc cho Nga, chống lại những lợi ích riêng của quốc gia hay không. Theo đó, cuộc điều tra bắt đầu sau khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey vào tháng 5-2017. Cuộc điều tra là một phần của hoạt động phản gián, nhằm xác định liệu Tổng thống Mỹ có phải làm việc - cố tình hay vô ý - cho Moscow và gây đe dọa an ninh quốc gia hay không. Đây cũng là một phần của hoạt động điều tra hình sự, để xác định liệu việc ông Trump sa thải người đứng đầu FBI lúc đó có cấu thành sự cản trở công lý hay không.

Chưa hết, tờ The Washington Post cùng ngày tiết lộ ông Trump đã tịch thu các ghi chép của người phiên dịch về ít nhất một trong những cuộc họp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Song song đó, ông Trump còn yêu cầu người phiên dịch không được thảo luận về nội dung cuộc họp với những quan chức cấp cao khác.

Tờ báo này dẫn nguồn các quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Trump đã sử dụng những biện pháp khác thường để che giấu thông tin trong cuộc họp với ông Putin. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng đã phủ nhận thông tin của The Washington Post và khẳng định chính quyền ông Trump đang tìm cách "cải thiện quan hệ với Nga".

Tổng thống Donald Trump được cho là đã sử dụng những biện pháp khác thường để che giấu thông tin trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Vận đen đeo bám

Bên cạnh chỉ trích mạnh mẽ cáo buộc làm việc cho Nga, cũng trong cuộc trả phỏng vấn Fox News, ông Trump cho biết bản thân cứng rắn với Nga hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác. Đề cập các cuộc trò chuyện riêng với ông chủ Điện Kremlin, ông Trump giải thích: "Tôi đã có cuộc trò chuyện như bao tổng thống khác. Tôi làm điều đó với tất cả các nước. Tôi và ông Putin đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Chúng tôi nói về Israel và rất nhiều vấn đề khác. Tôi không che giấu bất cứ điều gì".

Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ sẽ xem xét thông tin xoay quanh việc FBI điều tra nghi vấn Tổng thống Trump làm việc cho Nga và đi ngược lại lợi ích của người dân. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler cho biết ủy ban này sẽ tiến hành các bước tìm hiểu hành động của tổng thống cũng như phản ứng của FBI trước hành vi đó trong vài tuần tới.

Hàng loạt thông tin bất lợi với Tổng thống Trump nổi lên giữa lúc ông đang đối mặt nhiều rắc rối khác như cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, phiên điều trần của cựu luật sư Michael Cohen và thách thức trong việc bổ nhiệm các vị trí cấp cao trong chính quyền. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích và gọi cuộc điều tra của ông Mueller là một "cuộc săn phù thủy".

Đến nay, vị công tố viên đặc biệt đã truy tố 33 người, trong đó có các thành viên cơ quan tình báo Nga và những người thân cận với Tổng thống Trump. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã nhận tội nói dối với cơ quan điều tra về mối quan hệ của mình với Moscow. Còn luật sư Cohen bị kết án 3 năm tù vì nhiều tội danh, bao gồm những cáo buộc về vi phạm nghiêm trọng luật tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump…

Canh bạc phiêu lưu Tới ngày 14-1, việc chính phủ của Tổng thống Donald Trump bị đóng cửa một phần sẽ bước sang ngày thứ 24 - hiện là kỷ lục thời gian đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Mỹ. Kỷ lục cũ thuộc về nhiệm kỳ tổng thống của ông Bill Clinton, khi chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 15-12-1995 đến 6-1-1996. Ông chủ Nhà Trắng đang kêu gọi Đảng Dân chủ đi đến thỏa thuận để chấm dứt tình trạng đóng cửa gây ra không ít rắc rối này nhưng vẫn không quên đe dọa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu họ không suy xét thấu đáo về an ninh biên giới. "Tôi hoàn toàn có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Các tổng thống khác đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì những điều còn ít quan trọng hơn. Tôi muốn thấy các nghị sĩ Dân chủ quay về sau kỳ nghỉ và hành động. Tôi sẽ chỉ cần 15 phút để đạt thỏa thuận và mọi người có thể quay lại làm việc" - ông Trump nói trong chương trình trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Fox News đêm 12-1. Tổng thống Trump nhất quyết đòi Quốc hội Mỹ chấp nhận gói ngân sách 5,7 tỉ USD dành cho bức tường mà ông hứa hẹn từ lâu tại biên giới Mỹ - Mexico. Ông khẳng định bức tường này sẽ giải quyết khủng hoảng nhân đạo và an ninh quốc gia. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ - phe kiểm soát hạ viện - đã thông qua các biện pháp mở cửa chính phủ mà không dành tiền cho bức tường biên giới của Tổng thống Trump. Hậu quả là chính trường Mỹ rơi vào bế tắc khiến 1/4 chính phủ không có ngân sách hoạt động. Khoảng 800.000 nhân viên liên bang đã bị trễ đợt lương mà lẽ ra họ phải được nhận vào ngày 11-1. Trước khi nghỉ cuối tuần, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để những nhân viên nói trên sẽ được truy lĩnh tiền lương khi chính phủ mở cửa. Theo báo The Guardian (Anh), giữa lúc các cuộc khảo sát đều cho thấy Tổng thống Trump ngày càng bị đổ lỗi nhiều hơn về tình trạng đóng cửa chính phủ, ông càng tỏ ra phiêu lưu với canh bạc "tuyên bố tình trạng khẩn cấp". Một động thái như vậy khiến cả phe Cộng hòa của ông cũng chia rẽ và nó chắc chắn sẽ phải đối mặt nhiều thách thức pháp lý. T.Hằng

Xuân Mai