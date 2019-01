Ông Trump nổi đóa với tiết lộ bom tấn của The New York Times

13/01/2019 08:34

Trong bài viết đăng tải trên trang nhất ngày 12-1, tờ báo uy tín của Mỹ The New York Times đưa tin FBI đã mở một cuộc điều tra về việc liệu Tổng thống Trump có đang làm việc cho Nga, chống lại những lợi ích riêng của quốc gia hay không.



Theo đó, cuộc điều tra bắt đầu sau khi ông Trump sa thải giám đốc FBI James Comey vào tháng 5-2017. Cuộc điều tra là một phần của hoạt động phản gián, nhằm xác định liệu Tổng thống Mỹ có phải làm việc – cố tình hay vô ý - cho Moscow và gây đe dọa an ninh quốc gia hay không. Đây cũng là một phần của hoạt động điều tra hình sự, để xác định liệu việc ông Trump sa thải người đứng đầu FBI lúc đó có cấu thành sự cản trở công lý hay không.

Tổng thống Trump phản ứng thông tin bom tấn nói trên bằng những đăng tải giận dữ trên tài khoản Twitter.

Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn về an ninh biên giới tại Nhà Trắng Washington hôm 11-1. Ảnh: Reuters

"Tôi vừa biết trên tờ New York Times thất bại rằng các cựu lãnh đạo thối nát của FBI – hầu hết đều bị sa thải hoặc buộc rời khỏi tổ chức vì nhiều lý do tồi tệ - đã mở một cuộc điều tra về tôi, chẳng có lý do gì và cũng không một bằng chứng, sau khi tôi sa thải ông James Comey. Hoàn toàn bẩn thỉu?"- ông Trump viết trên Twitter.

Ông khẳng định: "Tôi sa thải James Comey là ngày tuyệt vời cho nước Mỹ". Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng quả quyết rằng ông Comey đang được Công tố viên đặc biệt Robert Mueller bảo vệ. Ông Mueller đang là người đứng đầu cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Đồng thời, người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh: "Tôi đã cứng rắn với Nga hơn rất nhiều so với Obama, Bush hay Clinton. Có lẽ cứng rắn hơn bất kỳ tổng thống nào khác. Cùng với đó, như tôi vẫn thường nói việc hòa hợp với Nga là điều tốt, chứ không phải điều xấu. Tôi hoàn toàn kỳ vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp trở lại với Nga".

Theo The New York Times, những nỗ lực nói trên của FBI sớm được ghép chung với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như nghi vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump thông đồng với Moscow. Tờ báo cũng nói thêm rằng không rõ liệu khía cạnh phản gián của cuộc điều tra có được tiếp tục theo đuổi hay không.

Một nhà báo của The New York Times có tên Jesse McKinley viết trên Twitter: "Nghe giống như tiểu thuyết trinh thám nhưng không phải: "FBI điều tra tổng thống của nước Mỹ xem liệu ông có đang làm việc cho Nga hay không".

Về phía Nhà Trắng, phủ nhận đối với thông tin trên sớm được đưa ra trong tối cùng ngày. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders gọi những thông tin mà tờ The New York Times nêu ra là "vô lý".

"Không giống Tổng thống Obama, người đã để Nga và những kẻ thù nước ngoài chơi đùa với Mỹ, Tổng thống Trump thực tế rất cứng rắn với Nga"- bà Sanders nhấn mạnh.

