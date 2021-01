Quyền công tố viên Washington Michael Sherwin cho biết văn phòng của ông dự kiến hàng trăm người sẽ bị buộc tội khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) xem xét hơn 100.000 bức ảnh và video về cuộc bạo loạn được những người tham gia quay lại, trong số đó có hình ảnh đập cửa và trộm cắp nhiều thứ.

Ông Sherwin cho biết trong một cuộc họp báo: "Phạm vi và quy mô của cuộc điều tra này và những trường hợp này thực sự chưa từng có, không chỉ trong lịch sử FBI, mà còn trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). Khu vực bên ngoài và bên trong Đồi Capitol đều là hiện trường vụ án".

Ông Sherwin cho biết đến nay đã có 70 vụ án hình sự được đệ trình nhưng dự kiến sẽ còn hàng trăm vụ khác.

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang hôm 12-1 thông báo có nhiều vụ bắt giữ diễn ra ở New York và Chicago. Ông Aaron Mostofsky, người đàn ông 34 tuổi mà nhiều hãng tin xác định là con trai của Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Shlomo Mostofsky, đã bị bắt sau khi những bức ảnh chụp ông này tại Đồi Capitol trong trang phục lông thú và cầm gậy xuất hiện trong một bài báo của tờ New York Post.

Ông Aaron Mostofsky được cho là con trai của Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Shlomo Mostofsky. Ảnh: YouTube

Ông Aaron Mostofsky bị cáo buộc tội trộm cắp tài sản của chính phủ, xâm nhập trái phép, cố ý cản trở hoạt động của chính phủ và có hành vi gây mất trật tự. Người được cho là con trai của Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Shlomo Mostofsky được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên đến 100.000 USD sau phiên tòa ở Brooklyn hôm 12-1. Trong phiên tòa, luật sư Jeffrey Schwartz biện hộ thân chủ của ông "không phải là một phần của đám đông biểu tình và không nổi loạn".



Ông Mostofsky trong trang phục lông thú và cầm gậy tại Quốc hội Mỹ tuần trước. Ảnh: AP

Ông Mostofsky có thể đối mặt án tù lên đến 10 năm nếu bị kết tội.



Cảnh sát Đồi Capitol và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc thiếu sự chuẩn bị cho cuộc biểu tình bạo loạn hồi tuần trước.

Hôm 12-1, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đã đưa ra một thông điệp hiếm hoi cho rằng cuộc bạo loạn hồi tuần trước là một cuộc tấn công vào quy trình hiến pháp và trái với luật pháp nước Mỹ.

Trong khi nhiều thành viên trong nội các của Tổng thống Trump, trong đó có quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller đã lên án vụ bạo loạn ở quốc hội làm 5 người thiệt mạng thì các tướng khác trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley vẫn giữ im lặng cho đến nay.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Milley không bình luận về các sự kiện tuần trước bởi vì ông không muốn can thiệp vấn đề chính trị.

Theo hãng tin Reuters, bản ghi nhớ nội bộ của 7 vị tướng và một đô đốc Mỹ gửi đến các binh sĩ hôm 12-1 nêu rằng: "Vụ biểu tình bạo loạn ở Washington DC hôm 6-1 là cuộc tấn công trực tiếp vào quốc hội, vào trụ sở quốc hội và quy trình hiến pháp". Tuyên bố cũng nhấn mạnh quân đội tiếp tục cam kết bảo vệ Hiến pháp Mỹ.

Các lãnh đạo quân sự Mỹ cũng cho rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20-1 và trở thành Tổng Tư lệnh Mỹ.

Quân đội Mỹ cũng cho biết đang phối hợp với FBI để xác định xem liệu những người biểu tình bạo loạn có ai hiện là binh sĩ hay không, cũng như phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ để xem có cần rà soát thêm với gần 10.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden hay không.