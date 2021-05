WHO "soi" 10 biến thể Covid-19

WHO đang theo dõi sát sao 10 biến thể Covid-19 trên thế giới, trong đó có 2 biến thể được phát hiện đầu tiên ở Mỹ và một biến thể đang tàn phá Ấn Độ. Các chủng Covid-19 mới xuất hiện mỗi ngày khi virus tiếp tục đột biến nhưng chỉ một số ít bị đưa vào danh sách "biến thể đáng quan tâm" hoặc "biến thể đáng lo ngại" của WHO.

"Biến thể đáng lo ngại" là chủng đột biến dễ lây lan, làm chết người, kháng các loại vắc-xin và phương pháp điều trị hiện tại. Theo đài CNBC, WHO hiện xếp 3 chủng vào danh sách biến thể loại này, gồm B.1.1.7 (được phát hiện lần đầu ở Anh), B.1.351 (Nam Phi) và biến thể P.1 (Brazil). Trong danh sách "biến thể đáng quan tâm" có B.1617, được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ và hiện đã lây sang ít nhất 17 quốc gia, trong đó có Anh, Mỹ, Singapore... Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về dịch Covid-19, cho biết cần có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về biến thể này.

Song song đó, WHO hôm 3-5 kêu gọi nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) hỗ trợ cho sự phục hồi toàn cầu sau cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ không chấm dứt nếu G7 không tăng cường hành động. Theo WHO, G7 có khả năng tài trợ cho vắc-xin, xét nghiệm và điều trị cần thiết để đánh bại dịch bệnh. Theo thống kê, gần 1,2 tỉ liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm trên thế giới cho đến giờ. Trong số này, chỉ 0,2% liều được tiêm tại 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất.

Xuân Mai