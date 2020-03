Reuters hôm 30-3 cho biết Đài Loan tố WHO không chia sẻ thông tin về Covid-19 mà họ cung cấp cho các quốc gia thành viên, bao gồm chi tiết trường hợp mắc bệnh và biện pháp phòng ngừa.

Theo người phát ngôn Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou, Đài Loan báo cáo về dịch bệnh thông qua khung Quy định Y tế Quốc tế (IHR) và có thể truy cập thông tin từ Trang thông tin sự kiện nội bộ của WHO. Tuy nhiên, thông tin mà Đài Bắc cung cấp cho WHO không được chia sẻ.

Cụ thể, từ khi Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, Đài Loan gửi cho WHO tất cả thông tin về trường hợp mắc bệnh và biện pháp phòng ngừa. Nhưng WHO chưa một lần đưa chúng vào báo cáo cập nhật tình hình Covid-19 hằng ngày.

Do đó, người phát ngôn cho biết các cơ quan y tế của những nước khác không thể hiểu được tình hình dịch bệnh ở Đài Loan, chính sách phòng ngừa cũng như biện pháp kiểm dịch biên giới. Trong khi đó, WHO tuyên bố đang thu thập thông tin từ tất cả khu vực, bao gồm cả Đài Loan, song điều này bị Đài Bắc cho là "trái với thực tế". Vào tuần trước, Đài Loan nói rằng WHO phớt lờ câu hỏi của mình khi dịch bệnh bùng phát.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thăm cơ sở sản xuất vải khẩu trang hôm 30-3. Ảnh: Reuters

Đài Loan cũng than phiền vì bị loại khỏi hơn 70% cuộc họp của WHO trong thập kỷ qua và trong cuộc họp quan trọng về Covid-19 hồi tháng 2 năm nay. Các chuyên gia Đài Loan không được phép tham dự trực tiếp mà chỉ phát biểu trực tuyến.

Ngược lại, cả WHO và Trung Quốc đều khẳng định Đài Loan đã nhận được những hỗ trợ cần thiết. Hôm 29-3, WHO còn tuyên bố họ đang theo sát diễn biến dịch bệnh tại Đài Loan, tiếp thu kinh nghiệm và công bố chi tiết cách WHO làm việc với giới chuyên gia y tế của hòn đảo.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc vừa phát hiện thêm một "ổ dịch" Covid-19 tại nhà thờ trung tâm Manmin ngay thủ đô Seoul. Tổng cộng 22 trường hợp liên quan đến nhà thờ này được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhà chức trách y tế Hàn Quốc lần theo liên lạc của ít nhất 200 người lui tới nhà thờ sau khi một tín đồ bị mắc Covid-19 hôm 25-3.

Trước đó, chính quyền Seoul đệ đơn kiện chống lại giáo phái Tân Thiên Địa vì góp phần đẩy nhanh sự lây lan Covid-19 tại Hàn Quốc, đòi bồi thường số tiền 300 triệu won (tương đương 247.000 USD).