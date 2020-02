Số trường hợp nhiễm chủng mới virus corona ở Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại là 104 người. Trong đó, 1 bệnh nhân tại nước này đã tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của bệnh nhân nói trên đang được làm rõ.

Hầu hết ca mắc bệnh mới ở Hàn Quốc đến từ TP Daegu, nơi một người nhiễm virus tới nhà thờ và bệnh viện trước khi cho ra kết quả xét nghiệm dương tính.

Riêng tại Trung Quốc, nơi chủng mới virus corona bùng phát ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhà chức trách nước này đã thay đổi cách kiểm đếm lần thứ hai trong vòng 1 tuần khiến dữ liệu bị rối loạn.

Một điểm đo thân nhiệt ở Seoul. Ảnh: EPA

Theo báo The New York Times, Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm đáng kể các ca nhiễm virus mới hôm 20-2. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói rằng có 394 trường hợp nhiễm virus mới trên toàn quốc trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng chậm hơn đáng kể so với số ca nhiễm mới được báo cáo trong vài ngày trở lại đây.

Tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona đã tăng lên 74.576 người. Ngoài ra, thêm 114 ca tử vong hôm 19-2, đưa số người chết vì dịch bệnh Covid-19 lên 2.118 trường hợp.

Một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản hôm 20-2 cho biết 2 hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản đã tử vong sau khi nhiễm virus. Đây là những người đầu tiên trong số hơn 600 người trên tàu bị nhiễm bệnh, tử vong.

Hôm 20-2, hơn 100 cư dân Hồng Kông bị cách ly trên tàu Diamond Princess đã trở lại đặc khu bằng máy bay. Các hành khách này được xác định âm tính với virus nhưng vẫn được chuyển đến cơ sở kiểm dịch bằng xe buýt, nơi họ sẽ phải ở trong 14 ngày. Trong khi đó, 55 cư dân Hồng Kông trên tàu Diamond Princess bị nhiễm virus phải ở lại Nhật Bản để điều trị.