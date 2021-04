Ấn Độ ghi nhận thêm 352.991 ca nhiễm mới hôm 26-4, mức cao kỷ lục trong ngày thứ 5 liên tiếp và thêm 2.812 ca tử vong mới, đây cũng là con số tử vong cao nhất trong ngày.

Trong tuần qua, Ấn Độ ghi nhận mức tăng 89% số ca tử vong do dịch Covid so với một tuần trước đó và 2,2 triệu ca mắc mới. Đây là mức tăng cao nhất trong 7 ngày so với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đã vượt mốc 17,3 triệu.

Một phụ nữ lớn tuổi thở oxy trên xe ở New Delhi - Ấn Độ. Ảnh: AP

TS Randeep Guleria, giám đốc Viện Y khoa Ấn Độ, hôm 25-4 cho biết: "Việc tích trữ các loại thuốc như remdesivir và oxy tại nhà đang gây ra hoảng loạn và tình trạng thiếu hụt các loại thuốc này".



Ông Guleria cho biết hầu hết mọi người không cần phải điều trị bằng oxy và việc giữ chúng trong nhà có thể làm giảm khả năng cứu chữa cho những bệnh nhân nguy kịch. Ông Guleria cũng nhấn mạnh rằng remdesivir không phải là "thần dược".

Người bệnh dùng chung bình oxy. Ảnh: PTI

Nhu cầu về oxy đã tăng hơn 20% trên toàn Ấn Độ trong vài ngày qua. Tại Delhi, các bệnh viện đang quay cuồng vì tình trạng thiếu oxy trầm trọng, có thời điểm nguồn cung cạn kiệt trong vòng 30 phút đã khiến hàng trăm người gặp nguy hiểm. Hôm 24-4, 20 bệnh nhân ở bệnh viện Jaipur Golden tại New Delhi thiệt mạng do thiếu nguồn cung oxy.



Hôm 25-4, 4 bệnh nhân tại bệnh viện Kathuria và 4 bệnh nhân ở bệnh viện Virat thuộc New Delhi tử vong vì lí do tương tự.

Nhân viên nạp ôxy hóa lỏng để chuyển tới bệnh viện điều trị Covid-19 ở Ahmedabad - Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo tờ Guardian, sau khi các bệnh viện đưa ra một số cảnh báo hồi tuần trước về hạn chế nguồn cung cấp oxy, một số thân nhân của bệnh nhân đã phải tự tìm mua oxy.



Các mặt hàng y tế thiết yếu như oxy và remdesivir cũng đã xuất hiện trên chợ đen với giá cắt cổ. Một liều remdesivir có thể có giá lên tới 40.000 rupee (hơn 535 USD).

Các thành viên trong gia đình của bệnh nhân Covid-19 chờ để nạp oxy vào các bình rỗng bên ngoài một cơ sở nạp oxy. Ảnh: PTI

Tình trạng phong tỏa tại New Delhi tiếp tục kéo dài đến ngày 3-5 trong bối cảnh các ca nhiễm mới gia tăng trên khắp đất nước.



Hôm 25-4, Mỹ đã dẫn đầu các cam kết hỗ trợ quốc tế dành cho Ấn Độ khi quốc gia này chật vật trong cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ "quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ trong thời điểm cần thiết", chuẩn bị ngay lập tức các nguồn cung nguyên liệu thô sản xuất vắc-xin, phương pháp điều trị, xét nghiệm, máy thở và thiết bị bảo hộ.

Anh cũng thông báo họ đã chuyển máy thở và oxy đến Delhi còn Pháp và Đức sẽ gửi nguồn cung oxy cần thiết trong những ngày tới.