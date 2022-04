Thông tin về biến thể mới xuất hiện ở Trung Quốc và biến thể có khả năng lây lan cao ở Anh cho thấy nguy cơ xuất hiện làn sóng Covid-19 mới dù các chuyên gia y tế cho rằng chưa có lý do gì để hoảng sợ.



Các quan chức ở TP Tô Châu, cách TP Thượng Hải - Trung Quốc khoảng 110 km, cuối tuần qua ghi nhận một trường hợp mắc chủng mới phát triển từ biến thể phụ BA.1.1 của Omicron. Chủng mới này không khớp với bất kỳ giải trình tự gien hiện có nào ở Trung Quốc hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc tế về trình tự gien virus SARS-CoV-2 GISAID.



Theo hãng tin Bloomberg, một ca nhiễm khác được xác định ở TP Đại Liên nhiễm virus mới phát triển từ biến thể phụ BA.2 và cũng không khớp với bất kỳ giải trình tự gien nào trong cộng đồng hoặc nhập cảnh Trung Quốc cho đến nay.

Trong khi đó, các biến thể SARS-CoV-2 bắt nguồn ở nhiều nơi khác trên thế giới đang dần xuất hiện ở châu Á. Tại Thái Lan, Tổng Giám đốc Bộ Khoa học Y tế Thái Lan Supakit Sirilak hôm 4-4 cho biết một nhân viên giao hàng 34 tuổi được chẩn đoán nhiễm biến thể chưa từng được ghi nhận tại Thái Lan, nghi là XJ - một tái tổ hợp của 2 biến chủng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron. XJ được phát hiện lần đầu tiên ở Phần Lan.



Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm tại TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 4-4 Ảnh: REUTERS

Hôm 2-4, Thái Lan ghi nhận ca nhiễm XE, cũng là một dạng biến thể tái tổ hợp của BA.1 với BA.2 và lần đầu xuất hiện ở Anh. Ông Supakit nói với tờ Bangkok Post hiện chưa có bằng chứng cho thấy 2 biến thể nói trên nguy hiểm hơn những biến thể hiện có ở Thái Lan.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo XE có khả năng lây lan cao hơn 10% so với biến thể phụ BA.2 - vốn được xem là dễ lây lan nhất hiện nay và đang là chủng trội - cao hơn 43% so với chủng Omicron ban đầu (B.1.1.529). Tuy số ca mắc XE chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng với khả năng lây nhiễm cao, XE có khả năng trở thành biến thể trội trong tương lai gần.

Báo cáo của WHO cho hay XE được phát hiện lần đầu tiên ở Anh vào ngày 19-1 và có khoảng 600 trường hợp nhiễm XE được ghi nhận. WHO cho rằng trước khi họ phát hiện sự khác biệt đáng kể về đặc điểm lây truyền và triệu chứng, bao gồm cả mức độ gây bệnh nặng, XE sẽ vẫn được phân loại là một biến thể phụ của Omicron.



Theo danh sách phân loại phát sinh loài trên các dòng bùng phát toàn cầu (PANGOLIN), có 2 tái tổ hợp Delta và biến thể phụ BA.1 của Omicron là XD và XF; có 6 tái tổ hợp của các biến thể phụ giữa Omicron BA.1 và BA.2 gồm: XE, XG, XH, XJ, XK và XL.

Ông Rajeev Venkayya, cựu cố vấn về phòng vệ sinh học của Nhà Trắng, cảnh báo nếu các nỗ lực phòng dịch của chính quyền Trung Quốc không hiệu quả với một chủng virus có khả năng lây nhiễm cao, chẳng hạn một biến thể phụ của Omicron thì đây có thể là mối đe dọa cho phần còn lại của thế giới.



Chưa vội kết luận, nhà virus học kiêm giáo sư tại Trường ĐH Hồng Kông Leo Poon cho hay: "Chúng ta nên theo dõi chặt chẽ các biến thể tái tổ hợp mới nhưng không nên hoảng sợ lúc này". Theo ông Leo Poon, không có gì bất ngờ khi xuất hiện các biến thể tái tổ hợp của SARS-CoV-2. Dù vậy, chuyên gia này cũng cho rằng nếu một biến thể được phát hiện ở nhiều khu vực và lan rộng thì điều đó là đáng lo ngại.