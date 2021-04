Theo ông Fauci, các quốc gia đã không đoàn kết trong việc đưa ra phản ứng toàn cầu phù hợp nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh tại Ấn Độ. Ông cũng chỉ ra rằng các quốc gia giàu có không cung cấp khả năng tiếp cận công bằng đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu.



Ông Fauci nhấn mạnh với tờ The Guardian: "Cách duy nhất ứng phó với đại dịch toàn cầu là một phản ứng toàn cầu và điều đó có nghĩa là sự công bằng trên toàn thế giới". Báo cáo mới nhất của WHO hôm 27-4 cho thấy số ca nhiễm mới trên toàn cầu tăng trong tuần thứ 9 liên tiếp, với gần 5,7 triệu ca. Ấn Độ chiếm phần lớn trong số đó với 2,1 triệu ca trong tuần qua, ước tính tăng khoảng 52%.

Bà Shruti Saha bật khóc khi hay tin mẹ thiệt mạng vì Covid-19 tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ hôm 28-4. Ảnh: REUTERS

Theo ông Fauci, cần nâng cấp các hệ thống y tế trên toàn cầu để có thể sớm phát hiện những dịch bệnh mới. Chưa hết, sự minh bạch và trao đổi giữa các quốc gia sẽ là chìa khóa quan trọng.

Lý do khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ được xem là vấn đề nghiêm trọng toàn cầu bởi nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới - Viện Huyết thanh của Ấn Độ - không thể tiếp tục cung cấp đủ vắc-xin theo chương trình COVAX cho các quốc gia nghèo nữa. Do cuộc khủng hoảng nội tại mà trong tháng 4, Ấn Độ chỉ xuất khẩu 1,2 triệu liều vắc-xin so với 64 triệu liều trong 3 tháng trước đó.

Ý tưởng về "phản ứng toàn cầu" mà TS Fauci nêu ra còn vấp phải những cạnh tranh địa chính trị. Hôm 27-4, Trung Quốc cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến về hợp tác ứng phó dịch Covid-19 với 5 quốc gia Nam Á.



Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các đại diện từ Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi 6 quốc gia hợp tác chống dịch Covid-19 và cho biết Trung Quốc sẵn sàng cung cấp vắc-xin thông qua các thỏa thuận linh hoạt để bảo đảm nguồn cung "đa dạng và ổn định hơn" cho các nước ở Nam Á.



Ông Vương cho hay Trung Quốc cũng sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ bất cứ lúc nào Ấn Độ cần. Tuy nhiên, Ấn Độ - nước từng cạnh tranh với chiến lược "ngoại giao vắc-xin" của Trung Quốc - không tham dự hội nghị dù được mời.