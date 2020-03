Tổng ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc hiện là 3.305.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ được ghi nhận hôm 31-3 là 187.321. New York bị xem là "tâm dịch" tại Mỹ khi Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 31-3 thông báo số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bang này đã tăng thêm 9.000 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm tại bang này lên 75.795 người. Số ca tử vong do Covid-19 tại bang này đã tăng 27% lên 1.550 người.

Số ca tử vong tại Mỹ liên quan đến Covid-19 hôm 31-3 đã vượt qua Trung Quốc với 3.850 ca. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19 tại Ý lần lượt được ghi nhận là 105.792 và 12.428. Ý chứng kiến số ca tử vong mới giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp với 837 cả trong vòng 24 giờ qua.



Còn tại Tây Ban Nha, Bộ Y tế cho biết số người chết do Covid-19 đã tăng 849 trường hợp trong một ngày lên 8.464, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm đã tăng lên 95.923.

Cũng ghi nhận số ca tử vong trong một ngày vì Covid-19 cao kỷ lục là Pháp với 499 ca trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 3.523. Tổng số ca nhiễm tại Pháp, theo Worldometers, là 52.128, cao thứ 5 thế giới sau Mỹ, Ý, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Trong khi đó, Anh ghi nhận 381 ca tử vong trong ngày 31-3, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát, qua đó nâng số ca tử vong tại các bệnh viện ở Anh lên 1.789 người. Tổng số ca nhiễm tăng 14% lên 25.150 hôm 31-3.

Đáng chú ý, Anh ghi nhận ca tử vong nhỏ tuổi nhất tại London là một bé trai 13 tuổi sau khi cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu liên quan đến Covid-19 lần lượt là 856.505 và 42.089.