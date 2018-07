Cuộc gặp cân não ở Helsinki

Syria, Ukraine "thắc thỏm"

Lo ngại sẽ "có biến" bất ngờ trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga, các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất muốn "lèo lái" chủ đề Syria ra xa khỏi chương trình nghị sự khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Helsinki, theo tiết lộ của một quan chức Mỹ trên tờ The Daily Beast.

Nhiều người Syria lo ngại ông chủ Nhà Trắng sẽ phó mặc số phận của họ cho sự định đoạt của Tổng thống Bashar al-Assad vốn đang được Tổng thống Putin hậu thuẫn. Trong khi đó, điều các quan chức Mỹ, các nhà hoạt động Syria và các nhà phân tích Trung Đông lo ngại nhất là ông Trump cuối cùng sẽ thuận theo ý Moscow và điều quân đội Mỹ rời khỏi Syria - một động thái mà gần đây nhà lãnh đạo Mỹ cũng tỏ ra rất muốn thực hiện, nhất là khi ông đã nói rằng "hy vọng một ngày nào đó ông Putin sẽ là một người bạn".

Nếu điều đó xảy ra, Tổng thống Assad với sự hậu thuẫn của ông Putin sẽ không còn gặp phải chướng ngại nào để tiến đến chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột có thể xem là dai dẳng và đẫm máu nhất trong nửa đầu thế kỷ XXI.

Mặc dù đề tài Syria hầu như đã biến mất khỏi những cuộc đối thoại của Washington kể từ khi ông Trump dọa sẽ rút quân khỏi Syria hồi tháng 3 nhưng các cuộc xung đột chồng chéo ở quốc gia Trung Đông này vẫn tiếp diễn. Một lực lượng đặc nhiệm Mỹ gồm khoảng 2.000 người đã ở lại vùng Đông Bắc Syria để làm việc cạnh lực lượng người Kurd do Mỹ bảo trợ. Mối quan hệ giữa Mỹ lực lượng người Kurd, vốn đã giúp quân đội Mỹ có sân bay và bãi đáp cho các hoạt động chiến dịch và tiếp tế, được cho là đang tập trung vào giai đoạn chiến dịch cuối cùng nhằm chống lại tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và ngăn chặn sự hồi sinh của IS.

Dưới góc nhìn của các trợ lý tổng thống Mỹ, nếu ông Trump không đồng ý với người đồng cấp Nga về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria, điều đó đồng nghĩa Washington sẽ không bỏ mặc các đồng minh người Kurd và sẽ tiếp tục tạo sức ép lên IS.

Ở một góc độ khác, về phía Ukraine, nỗi lo dồn về khả năng rốt cuộc Crimea có thể trở thành quân bài mặc cả của Tổng thống Trump trong vấn đề Syria. Theo phân tích của chiến lược gia cấp cao Timothy Ash tại Công ty Bluebay Asset Management, Kiev lo Tổng thống Trump có thể công nhận Crimea thuộc Nga để đổi lấy việc Nga rút khỏi Syria hoặc những ủng hộ đối với các mục tiêu chiến lược lớn hơn của Mỹ ở Trung Đông, chẳng hạn như chống lại Iran. "Bất cứ sự nhượng bộ nào như vậy cũng có thể gây ra một sự hủy hoại lớn đối với ổn định chính trị tại Ukraine" - ông Ash nhấn mạnh.

NGÂN THƯƠNG