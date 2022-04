"Hội đồng Bảo an được thành lập như một sự sáng tạo của Liên Hiệp Quốc sau Thế chiến thứ 2. Các nhà ngoại giao Nga là những thành viên của Hội đồng Bảo an. Đó là một sự thật. Chúng tôi không thể thay đổi sự thật đó nhưng chúng tôi chắc chắn có thể cô lập họ trong Hội đồng Bảo an. Chúng tôi có thể thể hiện rõ thái độ không hoan nghênh sự hiện diện của họ trong hội đồng" - hãng thông tấn Tass (Nga) hôm 6-4 dẫn lời bà Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas nói thêm rằng Washington và các đồng minh đang nỗ lực loại trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa phương Tây với Nga xấu đi kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng Ukraine hôm 24-2. Kể từ đó, Mỹ và các đồng minh không ngừng tung ra nhiều đòn trừng phạt kinh tế cũng như cô lập Nga trên chính trường.

Vài ngày qua đã có nhiều quốc gia thuộc liên minh châu Âu (EU) như Ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp … đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga. Tuy nhiên, Áo được cho là vẫn "án binh bất động" trong vấn đề này.

"Chúng tôi sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga nếu có đủ bằng chứng chứng minh họ vi phạm Công ước Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao" - hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 6-4 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg cho biết.

Vienna là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế và cũng là nơi các nhà ngoại giao Nga đang làm việc và Áo không muốn cản trở công việc của các tổ chức đó.

"Nhưng cần thiết, nếu chứng minh được, khi có bằng chứng chắc chắn về việc một nhà ngoại giao nào đó của phái bộ Nga không đáp ứng các yêu cầu của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao thì tôi sẽ có biện pháp cụ thể" - Bộ trưởng Alexander Schallenberg nói thêm.

Ông Alexander Schallenberg cũng than thở về việc EU không có phản ứng thống nhất trong vấn đề này, đồng thời cảnh báo việc vô cớ trục xuất các nhà ngoại Nga khỏi Áo có thể gây ra các biện pháp trả đũa tương tự từ phía Moscow.

"Thực tế, nếu có phản ứng từ phía Nga thì đại sứ quán Áo tại Moscow sẽ buộc phải đóng cửa và điều đó sẽ không có lợi cho tất cả các bên" - Bộ trưởng Ngoại giao Áo giải thích.