Đang căng thẳng, Trung Quốc hủy cuộc họp an ninh với Mỹ

01/10/2018 13:17

Reuters hôm 30-9 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên Mỹ cho biết như trên. Quan chức này phụ trách các chính sách về Trung Quốc. Chưa rõ cuộc họp có được nối lại vào một thời điểm khác hay không.

Thông tin Trung Quốc hủy cuộc họp an ninh với Mỹ được báo The New York Times đăng tải đầu tiên. Quan chức Washington giấu tên cho biết không rõ động thái này có liên quan đến mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc trong các vấn đề như mua bán vũ khí và hoạt động quân sự gây tranh cãi của Bắc Kinh ở biển Đông hay không.

Hiện Mỹ và Trung Quốc đang dính vào cuộc chiến tranh thương mại chưa thấy điểm dừng. Hai bên ăn miếng trả miếng bằng cách đánh thuế hàng nhập khẩu của nhau. Theo quan chức Washington giấu tên, việc căng thẳng leo thang sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cả hai nước.

Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis được lên kế hoạch vào tháng 10 này. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ, các quan chức Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra bình luận về thông tin Trung Quốc hủy họp. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không đề cập tới vấn đề này.

Tuần trước, một số nguồn tin ở Bắc Kinh tiết lộ rằng cuộc họp an ninh Mỹ - Trung có thể sẽ không diễn ra vì những căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.

Hôm 28-9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington "không có gì đáng lo ngại" nhưng ông cảnh báo Trung Quốc sẽ không để "bị tống tiền hoặc gây áp lực về thương mại".

Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gần đây, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Mỹ vào ngày 6-11 tới do các chính sách thương mại của ông đối với Trung Quốc mà không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tại cuộc họp này, ông Vương bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)