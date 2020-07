Trước những đồn đoán này, chuyên gia Vương Hạo thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệu không phát sinh bất cứ vấn đề nào, thậm chí càng ngâm nước sẽ càng chắc chắn hơn trong 100 năm.

Chia sẻ với Tuần báo kinh tế Trung Quốc, ông này giải thích: "Thứ nhất, bản thân con đập được thiết kế dựa trên khả năng ngăn chặn trận lũ ngàn năm có một. Có bằng chứng thủy văn để rút ra kinh nghiệm từ trận lụt lớn nhất trong lịch sử sông Trường Giang xảy ra vào năm 1870, với lưu lượng đỉnh lũ đạt 105.000 m khối/giây.

Do tiêu chuẩn an toàn của đập Tam Hiệp được thiết kế để chống lại "trận siêu lũ" cộng thêm 10% nên ngay cả khi dưới sức công phá của lưu lượng đỉnh lũ lên tới 124.300 m khối/giây (một trận lũ lớn như vậy chưa từng xảy ra ở khu vực Tam Hiệp trong lịch sử), con đập vẫn an toàn.

Chuyên gia Vương Hạo thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệu không phát sinh bất cứ vấn đề nào. Ảnh: Sina

Ông Vương Hạo nêu tiếp rằng đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông, là loại đập có kết cấu chắc chắn nhất, không chỉ không sợ ngâm nước trong thời gian dài, mà sức nén của nó sẽ ngày càng vững chắc hơn trong vòng 100 năm.

Kết quả đo lường thực tế cũng cho thấy, đập Tam Hiệp đã tích nước 17 năm, sức nén hiện tại của đập Tam Hiệp đã tăng từ 25 Mpa (đơn vị dùng để đo áp suất) được thiết kế ban đầu lên 43 MPa, vượt xa tiêu chuẩn thiết kế. Đập trọng lực bê tông không sợ lũ lụt, lại có 23 cửa xả đáy và 22 cửa xả bề mặt, khả năng xả lũ siêu lớn nên con đập càng lo siêu đại hồng thủy.



Trong khi đó, kỹ sư trưởng của Tập đoàn Tam Hiệp Triệu Thự Quang cho biết từ kết quả thí nghiệm, kết cấu bê tông của đập Tam Hiệp sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề nào trong ít nhất 500 năm nữa. Ông Triệu xác nhận với Tuần báo kinh tế Trung Quốc rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng nhưng theo ông, sự biến dạng đàn hồi này nằm trong phạm vi thiết kế cho phép.

Ông Triệu giải thích: "Trên thực tế, biến dạng đàn hồi là một hiện tượng mà tất cả các cấu trúc chắc chắn sẽ có sau khi chịu tác động lực, cầu đường, nhà cao tầng, bao gồm sàn bê tông dưới chân chúng ta. Biến dạng đàn hồi không phải là điều đáng sợ, điều quan trọng là xem nó có nằm trong phạm vi thiết kế cho phép hay không".

Ông Triệu nói thêm đập Tam Hiệp có một hệ thống giám sát an toàn hoàn chỉnh, được triển khai đồng thời với dự án chính, với hơn 12.000 điểm giám sát. Nếu có bất thường dù nhỏ, chúng sẽ lập tức cảnh báo.

Chính quyền các địa phương đưa ra cảnh báo về nguy cơ lở đất. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo từ sáng 22-7 đến sáng 23-7, mưa lớn tiếp tục ở một số khu vực của Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Thiểm Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Chính quyền các địa phương đưa ra cảnh báo về nguy cơ lở đất.



Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 22-7 đã chuyển 830 triệu nhân dân tệ (119,05 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ thiệt hại, giúp khôi phục sản xuất nông nghiệp ở các vùng bị lũ lụt. Kể từ tháng 6, những trận mưa lớn liên tục đã phá hủy phần lớn miền Nam Trung Quốc và nước ở nhiều con sông ở các khu vực bị ảnh hưởng đã vượt quá mức báo động.