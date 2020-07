Nhà chức trách Trung Quốc hôm 17-7 đưa ra cảnh báo về đợt lũ lớn hơn đang chảy về đập Tam Hiệp, đồng thời đưa ra cảnh báo dành cho các thành phố ở hạ lưu đập vì sẽ có mưa nhiều hơn trong những ngày tới.

Vào 20 giờ tối 17-7, tại đập Tam Hiệp, lũ ở thượng nguồn dự kiến ​​khiến lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa tăng lên thành 55.000 m3/giây, cao hơn mức cảnh báo 50.000 m3/giây, theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Con số này cao hơn kỷ lục 53.000 m3 được ghi nhận vào ngày 2-7. Ban quản lý đập Tam Hiệp cho biết họ xả lũ vào ngày 29-6 trước khi xảy ra trận lụt. Do đó, tình trạng ngập lụt ở các thành phố hạ lưu "không phải do xả lũ mà là do hệ thống thoát nước kém".

Mặc dù chưa rõ đập Tam Hiệp có xả lũ trong những ngày tới hay không nhưng TP Vũ Hán, các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang, một số nơi ở hạ lưu đập bị ảnh hưởng nặng… đã nhận được cảnh báo đỏ hôm 17-7.

Các thành phố ở khu vực miền trung Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử đã hứng chịu lũ lụt nặng nề trong tuần qua. Ảnh: Tân Hoa Xã, CGTN

Các thành phố ở khu vực miền trung Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử đã hứng chịu lũ lụt nặng nề trong tuần qua kể từ trận lụt tồi tệ nhất vào năm 1998. Những trận mưa lớn đẩy lượng mưa trung bình cao hơn 12% so với năm ngoái.

Ngoài 141 người thiệt mạng hoặc mất tích trên toàn quốc, thiệt hại tài sản do mưa lũ lên tới 60 tỉ nhân dân tệ (8,57 tỉ USD). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 17-7 yêu cầu chính quyền địa phương và các đảng viên góp sức trong công tác phòng chống thiên tai và cứu trợ khẩn cấp.

Đây là chỉ đạo thứ ba của ông Tập về kiểm soát và phòng chống thiên tai trong vòng chưa đầy 3 tuần. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi: "Chính quyền các cấp cũng như các đảng viên nên được huy động để chống lũ lụt và làm tất cả để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Phòng chống bão lũ và cứu trợ thiên tai liên quan đến an toàn và tính mạng của người dân, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia".

Khi miền Bắc Trung Quốc sắp bước vào mùa mưa, ông Tập đã yêu cầu các ban ngành và chính quyền các cấp tăng cường phối hợp kiểm soát lũ lụt.

Ảnh: CGTN