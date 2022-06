The Guardian dẫn lời chính quyền Moscow cho biết hành động này là một phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, và "việc lan truyền thông tin sai lệch về Nga" cũng như "các hành động chống Nga của chính phủ Anh".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết 29 nhà báo nói trên "cố tình phổ biến thông tin sai lệch và phiến diện về Nga cùng các sự kiện ở Ukraine và Donbas".

Trụ sở The Guardian, nơi có 5 nhà báo bị Nga "cấm cửa", bao gồm tổng biên tập - Ảnh: THE GUARDIAN

Ngoài 5 người của The Guardian, 24 nhà báo bị "cấm cửa" còn lại hiện đang làm việc cho BBC, Sunday Times, Daily Mail, The Independent, Daily Telegraph, Sky News, Channel 4 News, Financial Times, The Times, ITV. Họ bao gồm cả lãnh đạo và phóng viên của các tòa báo, hãng thông tấn nói trên.

Một số quan chức Anh cũng nằm trong danh sách trừng phạt mới này của Nga, bao gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh về mua sắm quốc phòng Jeremy Quin và Nguyên soái Không quân Sir Michael Wigston, cùng nhiều nhân vật quân sự và chính trị ở Anh.