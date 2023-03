Vị cựu thủ tướng 58 tuổi đề nghị phong tước Hiệp sĩ cho cha ruột 82 tuổi như một phần trong danh sách vinh danh mà ông được đề cử sau khi từ chức, tờ The Times cho biết.

Ông Boris Johnson đã từ chức thủ tướng Anh vào tháng 9 năm ngoái. Trong danh sách đề nghị phong tước của ông Boris Johnson khi đó có tới 100 người, bao gồm cả cha ruột là Stanley Johnson.

"Danh sách đề nghị vinh danh của ông Boris Johnson dài hơn đáng kể so với danh sách đề nghị của những người tiền nhiệm Theresa May và David Cameron" - tờ The Times bình luận.

Hiện cả người phát ngôn của nhà cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ lẫn cá nhân ông Stanley Johnson đều từ chối bình luận về đề cử trên.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng sở dĩ cựu Thủ tướng Boris Johnson đề nghị phong tước Hiệp sĩ cho cha ruột, bởi ông Stanley Johnson từng là thành viên Nghị viện châu Âu (MEP).

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson chụp ảnh cùng cha ruột Stanley Johnson năm 2004. Ảnh: Shutterstock

Hiệp sĩ là một tước hiệu do Hoàng gia Anh phong tặng cho người có công với Vương quốc và người được phong tặng được gọi bằng từ Sir (Ngài) đặt trước tên.

Chính việc đề nghị trên của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cho cha ruột đã khiến nhiều người dị nghị.

Cá nhân ông Stanley Johnson vào năm 2021 từng bị bà Caroline Nokes, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ và Bình đẳng của Hạ viện, công khai cáo buộc đã "đụng chạm" vào bà trong một hội nghị của đảng Bảo thủ vào năm 2003.

Ông Stanley Johnson đã phủ nhận các cáo buộc, đồng thời nói rằng mình "không hề nhớ gì về bà Caroline Nokes".

Còn trước đó, cựu Thủ tướng Boris Johnson đã phải đối mặt với những chỉ trích về "chủ nghĩa thân hữu" vào năm 2020, sau khi ông đề cử em trai Jo Johnson vào vị trí quan trọng tại Hạ viện.