Đáng chú ý là chính sách Abenomics "3 mũi nhọn" nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát dai dẳng, phục hồi tăng trưởng kinh tế bằng những chính sách tiền tệ và tài khóa siêu nới lỏng.

Trọng tâm của Abenomics 1.0 là các chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm ổn định giá cả, lạm phát đạt khoảng 2%, kiểm soát khối lượng tiền tệ phù hợp với lạm phát mục tiêu và tăng chi tiêu công thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 114 tỉ USD.



Các nhà quan sát thị trường nhận định chính sách Abenomics đã giúp nền kinh tế Nhật Bản tăng tốc vượt qua nhiều đối tác trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong nửa đầu năm 2013, một năm sau khi ông Abe lên nắm quyền.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo giải thích 3 mũi đột phá mới của chính sách Abenomics hồi tháng 9-2015. Ảnh: Reuters

Đến năm 2015, ông Abe thông báo chương trình "Abenomics 2.0", trọng tâm là nâng cao tỉ lệ sinh và tăng cường an sinh xã hội, với 3 mũi tên nhằm tới các mục tiêu cụ thể hơn. Một là mục tiêu tăng trưởng GDP 600.000 tỉ yen (hơn 4.000 tỉ USD). Mũi nhọn thứ 2 là tăng cường các biện pháp hỗ trợ nuôi và sinh con trong khi mũi nhọn thứ 3 là cải thiện an sinh xã hội. Ba mũi tên mới của "Abenomics 2.0" là sự khác biệt lớn trong chính sách kinh tế của Nhật Bản so với trước đó.

Các chính sách nới lỏng tiền tệ chưa từng có của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dưới thời ông Abe đã đem lại nhiều thay đổi tích cực. Đồng nội tệ giảm giá giúp tăng lợi thế cạnh tranh xuất khẩu của Nhật Bản, giúp cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhờ các chính sách kích thích kinh tế dưới thời ông Abe, chỉ số giá tiêu dùng và tỉ lệ người lao động có việc làm tại Nhật Bản đều tăng. Theo tờ The New York Times, chính sách Abenomics đã có kết quả trong những năm đầu nhiệm kỳ của ông Abe, đưa nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng bất ổn dai dẳng và nâng cao uy tín của ông Abe trên trường quốc tế.



Sau khi ông Abe từ chức vào năm 2020, chính sách Abenomics vẫn tiếp tục được thực hiện dưới thời cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Thủ tướng đương nhiệm Kishida Fumio.